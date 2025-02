Dodik najavio odmazdu protiv policajaca SIPA-e jer su sinoć uhapsili dvojac zbog prijetnji Seni Uzunović

Govoreći o zabrani djelovanja SIPA-e u entitetu Republika Srpska, kazao je:

“Kako je moguće da naši ljudi u SIPA-i ne vide o čemu se ovdje radi? Mi samo čekamo da legalno to završimo i to će biti završeno, SIPA ovdje neće djelovati. Kako ste onda mogli dvojicu ljudi da pošaljete u Sarajevo? Sram vas bilo. I vi nam onda pričate ovdje kako ste vi patriote. Niste nikakve patriote. Zbog jedne video objave, oni šalju dvojicu naših momaka da ih tamo maltretiraju po Sarajevu”, kazao je Dodik.

Aludirao je na sinoćnje hapšenje Marka Plavšića i Ljubana Vukovića koji su prethodno putem video snimka prijetili sutkinji Seni Uzunović pred presudu Dodiku govoreći da se “Mile ne smije dirati”.

Dodik je potom branio Plavšića i Vukovića.

“U čitavom svijetu postoje objave ljudi koji napadaju predsjednika… Oni prave svetinje od nekih ljudi koji tamo sjede. Samo njima se ne može ništa. Ti momci su potpuno opravdano, ništa tu nema nasilno ni prijeteće. I oni sinoć uzmu, da bi pokazali da su oni nešto, i kažu dovedite ih u Sarajevo. I naši asistiraju. Zamislite to. Moraju razumjeti da je prošlo to vrijeme, nećete to više raditi. Kad završim ovu emisiju, tražit ću imena tih momaka koji su to radili. Oni nama ne trebaju. Ne treba nam ta vrsta ljudi koji nemaju patriotska osjećanja. Zašto ponižavate ljude? Zašto u Sarajevo zbog jedne objave? Zar vam nije bilo dovoljno da daju izjave ako već hoćete? Živim za dan kad ćemo SIPA-u istjerati, a oni neka probaju nešto uraditi”, kazao je, prenosi Klix.

