Obraćanje člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Građanke i građani Bosne i Hercegovine u domovini i inozemstvu, uvažene

ekselencije, eminencije, cijenjeni gosti! Posebno pozdravljam visokog

predstavnika u BiH gospodina Schmidta, šefa delegacije EU gospodina

Sorecu, kao i brojne ambasadore i međunarodne predstavnike. Njihov

dolazak večeras je važna poruka.

Danas, s ponosom i dostojanstveno, obilježavamo naš veliki praznik –

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Ovaj praznik simbolizira slobodu, jedinstvo i pravo građana na iskazivanje

demokratske volje. Rezultate legalnog i demokratskog referenduma za

nezavisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu priznao je cijeli

svijet, a 22. maja 1992. naša država je postala i punopravna članica

Ujedinjenih nacija. To je epohalni rezultat, koji je nemoguće izbrisati.

Ogromna većina građana naše države je odlučila da 1. marta sačuva

hiljadugodišnju prošlost i otvori vrata budućnosti za našu državu. Državljani

Bosne i Hercegovine nisu dozvolili da bude pogažena historija naše države

i da budućnost bude u podjeli i okupaciji.

Demokratski iskazanu volju građana Bosne i Hercegovine odbranili su

hrabre i časne patriote tokom brutalne agresije na Republiku Bosnu i

Hercegovinu. Njima dugujemo bezgranično poštovanje i zahvalnost.

Milioni ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu, u državi i inozemstvu, slijede

najplemenitiju ideju – ideju slobode. To je najjača ideja koju je čovjek ikada

imao i koju će imati, sve dok ljudsko društvo bude postojalo.

Bosna i Hercegovina je dugovječna i rezistentna država.

Stoljeća iza nas to nedvojbeno potvrđuju. Bosna i Hercegovina je trajna

međunarodnopravna, historijska i politička činjenica. To niko ne može

osporiti.

Bosna i Hercegovina je stoljećima koherentna cjelina.

Ugledni američki historičari Robert Donia i John Fine s pravom su

konstatirali: Bosna i Hercegovina je stoljećima jedinstvena cjelina. Naša

država je višestoljetno pluralno društvo koje dokazuje da pluralizam može

uspješno egzistirati. Bosna i Hercegovina je izgradila posebnu kulturološku

i duhovnu vrijednost.

Dame i gospodo,

živimo u brutalnom svijetu.

Svijet koji smo poznavali do februara 2022. nije bio pravedan, ali ovaj novi,

koji se rađa, puno je nepravedniji i okrutniji. Trebamo biti oprezni.

Moramo istini pogledati u oči: Postoje destruktivni pojedinci koji zbog

ličnog interesa ugrožavaju kolektivni interes Bošnjaka, Srba, Hrvata i

ostalih građanki i građana da žive u miru i sigurnom okruženju.

Da bi realizirali ovaj mračni plan, oni pokušavaju devastirati ustavni

poredak Bosne i Hercegovine. Nisu slučajni napadi na institucije visokog

predstavnika i Ustavni sud BiH. To je dio opasnog plana razaranja

ustavnog poretka i institucija koje imaju mandat i nadležnost da zaustave

antidejtonske i antiustavne aktivnosti.

Kako odgovoriti na izazove i iskušenja?

Ne zaboravimo, na temelju odredaba Povelje UN-a i Deklaracije o

principima međunarodnog prava, koje se tiču prijateljskih odnosa i saradnje

među državama, u saglasnosti s Poveljom Ujedinjenih nacija iz 1970, pravo

na samoodbranu predstavlja osnovno pravo svake države. To pravo je

neodvojivi dio njenog suvereniteta.

Državne institucije Bosne i Hercegovine dužne su aktivirati sve raspoložive

resurse kada je to potrebno, u svrhu zaštite države i svih njenih građana i

naroda.

Na vanjskopolitičkom planu nastavimo vrijedno i svakodnevno razvijati i

jačati naša strateška savezništva. Radimo organizirano i složno.

Na unutrašnjopolitičkom planu moramo biti puno oprezniji i spremniji. Svi

imamo obavezu čuvati ustavnost, zakonitost i boriti se za ljudska prava svih

građana i naroda. To je naš zajednički interes.

Pred nama su velika iskušenja i izazovi. Nadležne državne institucije, kao i

odgovorni predstavnici i vojne snage međunarodne zajednice u Bosni i

Hercegovini, imaju jasan mandat, dužnost i mehanizme da zaustave i

sankcioniraju sve one koji ugrožavaju mir, stabilnost i ustavni poredak.

Građanke i građani Bosne i Hercegovine!

Svaki pokušaj rušenja ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine

je čin ugrožavanja mira.

Svi oni koji pokušaju ugroziti Dejtonski mirovni sporazum bit će odgovorni

za otvaranje Pandorine kutije i za posljedice koje bi mogle biti nesagledive.

Moja poruka svim ljudima u našoj državi je da ne dozvolimo da se zbog

zaštite interesa privilegiranih pojedinaca izazove kolektivna katastrofa.

Javno pozivam sve političke stranke u Bosni i Hercegovini da djeluju

odgovorno.

U odbrani mira, ljudi i države niko ne smije kalkulirati. Odlučno i zajedno

moramo čuvati principe ustavnosti i zakonitosti, svim raspoloživim državnim

mehanizmima i sredstvima.

Zajedno i odlučno zaustavimo ciljano širenje apatije, defetizma i bilo kakvih

eventualnih incidenata.

Dame i gospodo!

U ovim složenim momentima za cijelu Bosnu i Hercegovinu, želim se

posebno obratiti svakom čovjeku u našoj državi.

Želim se obratiti i Bošnjacima i Srbima i Hrvatima i svim drugim građanima.

Zajedno čuvajmo mir, stabilnost i ustavni poredak koji to garantira.

Zajedno ne dozvolimo ponavljanje tragedije iz 1990-ih.

Zajedno ne dozvolimo da nas neodgovorni političari odvedu u kolektivnu

tragediju.

Zajedno spriječimo bilo kakav incident koji će biti pokriće silama mraka za

destabilizaciju.

Zajedno čuvajmo našu djecu, i bošnjačku i srpsku i hrvatsku i svako drugo

dijete.

Neka nam 33. godišnjica nezavisnosti Bosne i Hercegovine bude

dodatna motivacija da nastavimo izgradnju naše države za sve njene

stanovnike.

Neka živi naša domovina Bosna i Hercegovina!

Ona je uvijek imala sinove i kćeri koji će je braniti.

Tako je bilo i tako će ostati.

Naš državni praznik ove godine obilježavamo uoči početka mjeseca

ramazana. Tim povodom, muslimanima u Bosni i Hercegovini, regiji i širom

svijeta čestitam nastupajući mjesec ramazan.

I na kraju, s ponosom, svim građankama i građanima, čestitam Prvi mart –

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!

