Dodik o zakonima u RS: Ko nastavi raditi u institucijama BiH, biće procesuiran

“Ljudi u RS i čitavoj BiH želim da ukažem na nekoliko osnovnih elemenata današnjeg razvoja situacije. Drago nam je što nam je u posjetu došao njegova svetost sa nekoliko vladika. Ja i gospodin VIšković smo uputili poziv danas za sastanak predsjednici FBiH i predsjendiku vlade FBiH i njegovim potpredsjednicima da u terminu kada njima odgovara dođu u Banjaluku u ovu zgradu kako bismo razgovarali o provođenju Dejtonskog sporazuma i izvornih principa i kako bismo doprinijeli da se razumiju međusobne pozicije“, kazao je na početku obraćanja i dodao:

“Zloupotreba institucija BiH je najviše vidljiva u pogledu zloupotrebe Tužilaštva i Suda BiH. Republika Srpska je odbila proces koji se vodi u Sudu, a danas je na dnevnom redu zabrana djelovanja institucija na području RS jer nisu predviđene Ustavom”.

Dodik kaže da nije protiv EU puta, ali jeste protiv zloupotrebe tog puta.

“Mi nismo protiv EU puta ali jesmo protiv zloupotrebe tog puta, zato smatramo da nikakva priča o tome kako je to urađeno zbog nekog višeg cilja, nego je to anti-ustavan čin. Jasno je da Sud i Tužilaštvo nemaju dokumente koji su potpisani kao međunarodni sporazum. Alija Izetbegović nije mogao potpisati taj sporazum uime Srba i Hrvata. Sve je to od početka jedna skalamerija pravna koja je proizvodila sljedeće probleme i nepravne situacija i to mora biti riješeno“.

Podsjetio je na dogovor sa Catherine Ashton od prije 14 godina.

“Ranije smo predlagali da Sud i Tužilaštvo možemo riješiti tako što ćemo precizirati njihove pozicije. Prije 14 godina smo dogovorili da se Sud i Tužilaštvo definišu onako kako to obje strane treba da urade. To se nije desilo u ovih 14 godina, stara prevara od starih prevaranata. Zato mislimo da je vrijeme da se stvari dovedu u normalu. Mi nemamo ništa protiv Ustava BiH, hoćemo da ga osnažimo. Ovaj poziv dokazuje našu želju. Voljeli bismo da dođu, ali nemamo ništa protiv ako odbiju i jasno je da smo mi ti koji žele dijalog“.

Zabrana djelovanja

Dodik je istakao da se danas završava prva faza kojom se zabranjuje djelovanje institucija BiH.

“Danas završavamo prvu fazu kojom zabranjujemo djelovanje Suda, Tužilaštva, SIPA-e. Možda se donese novi Ustav RS koji ne uključuje postojanje Vijeća naroda. Očigledno je da je Vijeće naroda instruisano da zagorča život RS. Ustav predviđa da se Vijeće naroda i Klubovi naroda izjasne o tome, a ako ne bude saglasnosti onda to ide na Ustavni sud RS. Ako postignemo dogovore sa FBiH, o nekim stvarima, mi ćemo se držati dogovorenog. Nema nikakve realizacije onih najava, destabilizacije.. Moram da kažem da imamo bolji razvoj ekonomije u zadnja dva mjeseca nego prethodne godine u ova doba“.

Dodao je da RS nema namjeru da destabilizuje ikoga.

“Republika Srpska će ostati mirna i nema namjeru da destabilizuje svoj ekonomski razvoj. Bošnjacima ću reći da ne vjeruju u zaludne priče svojih političara, dovode ih u poziciju da lažnim najavama naprave novi stereotip. Bećirović je član Predsjedništva, nije Predsjedništvo, nego “lažna smlata” koja se lažno predstavlja. Ništa Bećirović ne može uime BiH, pogotovo o pitanjima BiH, vojske. Ne provodimo niti imamo kakve vježbe na prostoru RS i nemamo namjeru da ugrozimo bilo koga. Sloboda kretanja kroz RS je zagarantovana, niko neće biti zaustavljen niti spriječen. To je dobro i za Bošnjake i za nas. Nemamo namjeru da remetimo dnevne odnose, ali imamo namjeru da ih regulišemo“,piše N1

“Republika Srpska želi da ojača svoje pozicije i sasvim smtramo da je legitimno da osporimo djelovanje Suda i Tužilaštva. Kada ova odluka postane pravosnažna, niko od predstavnika ovih institucija neće moći da boravi na ovom prostoru niti djeluje“, kazao je Dodik.

Potom je pojasnio kako će se manifestovati novi zakoni.

“Ako npr. neki tužilac živi u Istočnom Sarajevu nastavi da radi u Tužilaštvu BiH, shodno zakonu biće procesuiran zato što krši taj zakon i zaprijećena je kazna zatvorom od pet godina. Nas ne zanima nikakva reformisana BiH, nego ustavna BiH. To je i za SIPA-u po istom principu. Donijet ćemo isti zakon za VSTV, svi tužioci i sudije u RS će dobiti nova rješenja i imenovanja u skladu sa odlukama RS“.

