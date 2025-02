Meteorolozi upalili alarm za dijelove BiH i izdali upozorenje: Pogledajte i prognozu do ponedjeljka

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”, navode meteorolozi.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -2; Sokolac 4; Drvar, Gradačac i Ivan Sedlo 5; Bihać i Zenica 6; Bugojno, Sanski Most, Trebinje i Tuzla 7; Banja Luka, Jajce, Livno i Sarajevo 8; Mostar i Široki Brijeg 10°C.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su loše. Pogoršanje praćeno padavinama, na jugu i strujanjem toplijeg zraka, kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njhove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, glavobolje, dekoncentracije, promjene raspoloženja. Poželjno je umanjiti aktivnosti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Jačih pljuskova će biti na području Hercegovine. Na vrhovima planinama može padati slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C. U Sarajevu oblačno. Povremeno će padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10°C.

U petak, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, uglavnom sa slabom kišom. Prolazno više padavina u ranim jutarnjim satima i ponovo u večernjim satima. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C.

U subotu, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabom kišom. U višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C.

U nedjelju, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom prije podne. U višim područjima će padati slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C.

U ponedjeljak, u Hercegovini pretežno vedro. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari