Meteorolozi objavili prognozu do nedjelje: Evo gdje i kada se u BiH očekuje snijeg

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -2; Sokolac 0; Srebrenica 3; Bijeljina, Ivan Sedlo, Zenica 4; Sarajevo-Bjelave, Tuzla 5; Banja Luka, Bugojno, Jajce 6; Doboj, Livno, Sanski Most 7; Drvar, Široki Brijeg, Trebinje 8; Gradačac, Mostar 9; Bihać 10; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, na normali je i lagano opada, prenosi Radiosarajevo.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Pogoršanje vremenskih prilika, praćeno povećanom naoblakom i padavinama, uz povremeno jače južno strujanje, kod većine ljudi uzrokovaće lošije raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika dodatno će se pojačati. Opšta slika, uz neuobičajenu toplinu, biće lošija u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i u Krajini. Na istoku i sjeveroistoku zemlje ugodnije, uz djelimično stabilnije vrijeme i nešto niže temperature.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 16 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 13 °C.

U četvrtak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Više padavine na području Hercegovini, jugozapadne i sjeverozapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 6 do 12, na sjeveroistoku Bosne do 14 °C.

U petak, pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom u nižim, susnježicom i snijegom u višim područjima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

U subotu, pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slaba kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne vjetar u Hercegovini u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 °C.

U nedjelju, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

