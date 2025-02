Objavljena dugoročna prognoza za proljeće: Jedna anomalija će imati ogroman utjecaj

Najnovije dugoročne prognoze za proljeće 2025. pokazuju vjerovatan uticaj La Niñe na sezonsko vrijeme u Evropi. Predviđa se dominacija sistema visokog pritiska nad kontinentom, dok će niski pritisak biti prisutan nad zapadom i sjeverozapadom. Meteorološka proljetna sezona traje tri mjeseca i obuhvata period mart-april-maj. Ovo je prijelazno razdoblje iz zime u ljeto, pa se može očekivati puno dinamike, izvještava Severe Weather u svojoj najnovijoj prognozi.

Smatra se da će okeanski fenomen La Niña imati neočekivanu ulogu ove sezone. Obično je teško uočiti ili identificirati pravi uticaj La Niñe na Evropu. Jedan od ključnih faktora ove sezone je događaj La Niña u tropskom dijelu Tihog okeana. Iako je u posljednja dva mjeseca postajala sve jača, postoje samo osnovne naznake o tome koliku će ulogu imati u proljeće 2025. u Evropi. Predviđa se da će La Niña opstati barem do ranog proljeća. Međutim, atmosferski uticaj tako velikih anomalija može trajati duže, pokrivajući cijelu proljetnu sezonu na sjevernoj hemisferi. La Niña bi mogla donijeti toplija i sušnija proljeća u dijelove centralne i zapadne Evrope, dok se veće količine padavina očekuju nad jugozapadnim, zapadnim i sjevernim dijelovima Evrope te nad Sredozemnim morem.

Severe Weather Europe koristi dva sezonska modela za prognozu: ECMWF (Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze) i UKMO model iz britanskog Met-Officea.

Proširena prognoza ECMWF-a pokazuje uglavnom veći pritisak u centralnim i istočnim dijelovima Evrope. Zona niskog pritiska nalazi se na krajnjem sjevernom Atlantiku i iznad sjeverozapadne Evrope, što je tipično za proljetni uticaj La Niñe. Gledajući prognozu površinske temperature, vidi se topliji obrazac za većinu centralnih i sjevernih dijelova Evrope. Na to utiču zona visokog pritiska i jugozapadno strujanje iz oblasti niskog pritiska na Atlantiku. Također se primjećuje tendencija normalnih do nižih temperatura nad jugozapadnom i dijelovima centralne Evrope te jugoistoka. Za mart se prognozira manje padavina u većem dijelu centralne Evrope i prema istoku, što je posljedica uticaja područja visokog pritiska. S druge strane, više padavina može se očekivati nad južnim, zapadnim i sjevernim dijelovima, pod uticajem zone niskog pritiska sa sjevernog Atlantika i nad zapadnim Sredozemljem, prenosi Novi.

Anomalija visokog pritiska nad Evropom tipična je za proljeće pod uticajem La Niñe, što ukazuje na mogućnost povezanosti ovog obrasca s njenim globalnim efektima. Toplije temperaturne anomalije i blaži uvjeti vjerovatniji su u zapadno-centralnim i centralnim dijelovima Evrope, kao i prema istoku. Centralna i zapadna područja mogla bi povremeno biti pogođena atlantskim frontama sa zapada/sjeverozapada, pod uticajem zona niskog pritiska iznad sjevernog Atlantika, izvještava Severe Weather.

Što se tiče padavina, u Evropi se više kiše očekuje u jugozapadnim, centralnim i sjevernim krajevima. To je posljedica predviđenog područja nižeg površinskog pritiska nad jugozapadnom Evropom i šire zone niskog pritiska iznad sjevernog Atlantika za sjeverne dijelove. U kombinaciji s nižim temperaturama, to također može uticati na povećan potencijal snježnih padavina u ranom proljeću.

Iako je proljeće općenito poznato kao početak toplijeg dijela godine, snježne padavine su i dalje moguće, posebno u martu. Međutim, prema posljednjoj prognozi za snježne padavine od marta do maja 2025., veći dio kontinenta imat će količine snijega ispod višegodišnjeg prosjeka. Naravno, to ne znači da snijeg neće padati, već samo da će biti rjeđi u poređenju s prosjekom u posljednjih 30 godina. Jedna hladna fronta s odgovarajućim prodorom hladnog zraka može donijeti značajne snježne padavine u centralnim dijelovima Evrope, ali se to vjerovatno neće odraziti na mjesečni prosjek.

UKMO model daje nešto drugačiju prognozu u poređenju s ECMWF-om. Predviđa zonu visokog pritiska sa središtem iznad zapadne Evrope i prisustvo područja niskog pritiska iznad krajnjeg sjevernog Atlantika. Zona visokog pritiska proteže se i prema istoku, pokrivajući veći dio Evrope. Temperaturna prognoza ukazuje na uglavnom toplije uvjete od prosjeka na većem dijelu kontinenta, posebno u sjevernim i sjeveroistočnim regijama.

Što se tiče padavina, očekuju se uglavnom suši uvjeti u dijelovima centralne i zapadne Evrope. To je logično, s obzirom na prisustvo visokog pritiska prema ovom modelu. Ipak, sjeverna i južna Evropa pokazuju povećanu količinu padavina u proljeće, što ukazuje na uticaj zona niskog pritiska na sjeveru i na prisustvo nižeg pritiska nad Sredozemnim morem. Više proljetnih snježnih padavina predviđa se u sjeverozapadnoj Skandinaviji, gdje su temperature i dalje dovoljno niske, a područje niskog pritiska donosi obilje padavina.

