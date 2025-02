U Sarajevu jutros 5 stepeni: Meteorolozi objavili prognozu do petka, stiže nam novi snijeg

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Livno 1; Gradačac, Ivan Sedlo i Široki Brijeg 2; Drvar i Sokolac 3; Bugojno i Tuzla 4; Banja Luka i Sarajevo 5; Bihać, Jajce, Sanski Most i Zenica 6; Mostar 7°C.

Bioprognoza: Slično kao i drugog dana vikenda. Mada će još uvijek biti prohladno, osjetniji porast jutarnjih temperatura ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata biće malo slabije izražene. Moguće su umjerene reakcije na promjenu vremena i povremene padavine, u vidu reumatskih bolova, nervoze, dekoncentracije. Sa noćnim satima, opšta slika će se popraviti, prenosi Radiosarajevo.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na planinama može padati slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C. U Sarajevu oblačno. Povremeno će padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 7°C.

U utorak, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U drugoj polovini dana lokalno može padati veoma slaba kiša. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C.

U srijedu, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Većinom sa slabom kišom. Više padavina se očekuje na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne tokom noći na četvrtak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C.

U četvrtak, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati slab snijeg. Vjetar većinom slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjma vjetar je sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10°C, na jugu zemlje do 13°C.

U petak, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na planinama će padati slab snijeg. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini prije podne jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari