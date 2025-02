Naredne sedmice temperature u BiH osjetno više, padat će i kiša

U sedmici ispred nas dominirat će južno visinsko strujanje pa će temperature zraka osjetnije porasti. U većini predjela naše zemlje tokom dana će biti u rasponu od 10 do 16 °C, dok će jutarnje vrijednosti temperatura zraka u Bosni biti u jednocifrenim pozitivnim vrijednostima — većinom od 2 do 7, u Hercegovini od 7 do 11 °C. Dosta oblaka obilježit će sedmicu ispred nas uslijed dotoka vlažnog zraka, uz češću kišu sredinom sedmice (srijeda) u Hercegovini i duž Jadrana, a u četvrtak povremeno i u Bosni”, naveo je Sladić,piše N1

Danas je u BiH bilo pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša.

Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Poslijepodne ponegdje i na istoku i jugoistoku Hercegovine lokalno slaba kiša. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća i slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni

