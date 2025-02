Jutros izmjereno -16, ali je kraj hladnog vala blizu: Evo kada nam stiže toplije vrijeme

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -16; Bugojno -11; Drvar, Srebrenica, Tuzla -10; Sarajevo, Zenica -9; Bjelašnica, Jajce, Livno, Sanski Most, Široki Brijeg -8; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj -7; Gradačac, Prijedor -6; Trebinje 0; Mostar 1; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 957 hPa, za 15 hPa je viši od normalnog i lagano raste, prenosi Novi.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 12 °C.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 3 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prognoza za naredne dane

Za vikend i početkom iduće sedmice osjetno zatopljenje uz porast dnevnih ali i noćnih temperatura. Početkom naredne sedmice sve izvjesnija južina uz ranoproljetne temperature.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći jače naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 2, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je lokalno i povremeno moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, zapadnim, sjeverozapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 °C.

U utorak veći dio dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove se očekuje magla. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14 °C.

