Sunčano, ali hladno jutro u BiH: Evo gdje je jutros bilo minus 17 i šta nas čeka do ponedjeljka

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se očekuju niske temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženom populacijom, na primjer, starije i veoma mlade osobe i beskućnici”.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Sokolac -17; Ivan Sedlo -15; Livno -13; Drvar -12; Bugojno i Srebrenica -11; Sanski Most i Sarajevo -10; Banja Luka, Bihać, Bjelašnica, Prijedor, Široki Brijeg i Tuzla -9; Doboj, Jajce i Zenica -8; Bijeljina -7; Gradačac -6; Trebinje -2; Mostar 0°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima dio prijepodneva će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 4°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 1°C.

U petak, u Bosni i Hercegovini većinom pretežno sunčano vrijeme. Umjerene oblačnosti može biti na području Krajine i sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -5°C, na jugu zemlje do 1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6°C, na jugu zemlje od 9 do 12°C.

U subotu, u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Naoblačenje se očekuje u večernjim satima. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -4°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C.

U nedjelju, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno u Bosni može pasti malo kiše, a na planinama malo snijega. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C.

U ponedjeljak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

