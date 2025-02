Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana…

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni prije podne većinom sa slabim snijegom. Više padavina u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana, prestanak padavina. U Hercegovini, prije podne većinom slaba kiša. U jutarnjim satima snijeg može padati na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje od 5 do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 5, na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni.

U nedjelju u Bosni oblačno vrijeme. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Povećanjem oblačnosti ponegdje u Bosni može pasti malo kiše ili susnježica. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 1, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni.U ponedjeljak u Bosni oblačno vrijeme. Malo do umjereno oblačno i sučano u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 1, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni,piše Slobodnabosna

U utorak u Bosni umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni

