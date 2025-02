Daniel Koski imenovan za otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH

Američki diplomata Daniel Koski preuzeo je poziciju otpravnika poslova, u Ambasadi SAD u Sarajevu, saopćeno je na stranici ove ambasade.

Koski je ovu poziciju preuzeo nakon što je Michael Murphy, dosadašnji ambasador, jutros napustio BiH i otputovao u Washington. Koski će ovu funkciju obavljati dok ne bude imenovan Murphyjev nasljednik.

Donald Trump, predsjednik SAD-a, još nije nominovao novog ambasadora u BiH.

– Prethodno je Koski bio generalni konzul u Ambasadi SAD-a u Ekvadoru od 2020. do 2023. godine. On je također služio u Ambasadi SAD-a u Albaniji od 2016. do 2020. gdje je bio vršilac dužnosti zamjenika šefa misije posljednje dvije godine. Ostali zadaci Koskog bili su u Washingtonu i u američkim diplomatskim misijama u Meksiku, Kanadi, Boliviji, Mađarskoj i Kubi – navedeno je na stranici Ambasade SAD.

Porijeklom je iz Illinoisa.

