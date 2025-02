U BiH se krajem sedmice očekuje zahlađenje i snijeg

Danas će, kako su naveli iz FHMZ, preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U nizinama je moguće mjestimično slabo padanje kiše, dok se u višim predjelima očekuje slab snijeg.

Vjetar će biti slabog intenziteta, istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 2 i 8 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 11 stepeni Celzija.

Zatim će pred kraj sedmice doći do zahlađenja i padavina.

U srijedu će jutarnje temperature biti od -3 do 3 stepena, na jugu do 8, dok će dnevne temperature dosezati između 3 i 8 stepeni, a na jugu do 12.

U četvrtak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz slabiju kišu u nizinama i snijeg na planinama. Temperature će se kretati od 1 do 6 stepeni u jutarnjim satima, a tokom dana između 4 i 10 stepeni, na jugu do 13.

U petak se očekuje postepeno naoblačenje i padavine. Kiša će zahvatiti Hercegovinu, dok će u večernjim satima u Bosni kiša prelaziti u susnježicu. Temperature će se kretati od 2 do 10 stepeni, s padom temperature u poslijepodnevnim satima, prenosi N1.

Facebook komentari