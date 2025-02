Bojadžija: Bojkot trgovina opravdan, ali treba biti selektivan

Predsjednica Udruženja poslodavaca Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Šejla Bojadžija pozdravlja odluku kupaca koji bojkotuju trgovačke centre na dva dana.

Ističe da su visokim cijenama proizvoda svi izrevoltirani, čak i proizvođači, a posebno kupci i, po njenim riječima, bojkot je svakako opravdan, međutim smatra kako treba biti selektivan.

– To znači, od proizvoda do proizvoda, ovisno o visini cijene te na duži vremenski period onih čiji su proizvodi nekontrolisano poskupili u prethodnih nekoliko mjeseci. Korekcija cijena u narednom periodu zavisi najviše od kupaca, a ukoliko na duži vremenski period bojkotujemo one proizvode čija je cijena nerealna, neminovno će morati doći do njene korekcija – mišljenja je Bojadžija.

“Mlin” Ustikolina

Sa pozicije direktorice Mlinsko pekarske industrije “Mlin“ Ustikolina naglasila je da ova kompanija nije vršila korekciju cijena kako pekarskih proizvoda tako ni brašna.

– S druge strane, brojni pekarski proizvodi širom naše zemlje su znatno skuplj. Iako ima opravdanja za korekciju cijena, postavlja se pitanje da li je rast cijena bio realan u tolikom obimu da su neki pekarski proizvodi sada znatno skuplji – zaključuje Bojadžija.

Podržan bojkot

Građani Goražda u znatnoj mjeri podržavaju dvodnevni bojkot koji je danas počeo u BiH zbog enornog rasta cijena proizvoda. Poručuju da će se danas i sutra suzdržavati od kupovine.

Smatraju kako je rast cijena postao nekontrolisan te da se korekcija vrši na dnevnom nivou. Mnogi su stava da je nakon dvodnevnog potreban i sedmodnevni bojkot kako bi se konačno zaustavio rast cijena.

