Meteorolozi objavili najnoviju prognozu za BiH – evo šta nas očekuje

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica i Drvar -2; Sanski Most -1; Bihać 0; Banja Luka, Bugojno i Jajce 1; Livno i Sokolac 2; Doboj, Ivan Sedlo, Sarajevo, Tuzla i Zenica 4; Široki Brijeg, Srebrenica 6; Gradačac 7; Mostar i Trebinje 8; Stolac 9; Neum 10°C.

Bioprognoza: Tmurno vrijeme, praćeno neuobičajeno visokim temperaturnim vrijednostima i kišom slabijeg intenziteta, u većem dijelu zemlje će ponajviše uticati na lošije raspoloženje. Kod osjetljivih osoba moguće su blaže meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije. Opšta slika će biti djelimično ljepša na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, pretežno zbog stabilnijeg vremena, sa povremenim vedrijim periodima tokom dana, prenosi Radiosarajevo.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša će padati većinom na području Hercegovine i jugozapadne Bosne i lokalno u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 8°C.

U petak, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab, prije podne južnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeveroistok. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C, na jugu zemlje do 15°C.

U subotu, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša može padati na području Krajine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 11 do 15°C.

U nedjelju, djelomično vedro na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. U većem dijelu Bosne preovladavaće dugotrajna niska oblačnost i magla po kotlinama. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 12 do 15°C.

U ponedjeljak, u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Rijetko su moguće slabije padavine u centralnim i istočnim područjima. Sunčanije u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

