VRIJEME DANAS: Kiša, na planinama snijeg

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -3; Livno 0; Bugojno 2; Doboj, Ivan Sedlo, Jajce, Prijedor, Sokolac, Zenica 4; Banja Luka, Srebrenica, Tuzla 6; Drvar 7; Sanski Most, Stolac, Trebinje 8; Mostar, Sarajevo, Široki Brijeg, Zvornik 9; Gradačac 10; Bihać 11; Neum 12; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 939 hPa, za 5 hPa je niži od normalnog i lagano opada, prenosi Novi.

Danas će na jugu zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost i postepen porast naoblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 10 do 16 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Dnevna temperatura zraka oko 13 °C.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Na planinama će padati i slab snijeg. Padavine slabijeg intenziteta. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 9,a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećeanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 9,a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stupnjeva.

