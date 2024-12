Meteorolozi objavili prognozu: Evo kakvo će nam vrijeme biti do petka

Temperature zraka u 7 sati (°C): Drvar, Sokolac -10; Gradačac -7; Bugojno, Srebrenica, Tuzla -6; Banja Luka, Bihać, Livno -5; Bijeljina, Doboj, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Zenica -4; Široki Brijeg -3; Jajce -2; Trebinje 4; Mostar 5; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 956 hPa, za 12 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura od -3 do 3 °C, prenosi Radiosarajevo.

U Sarajevu magla. Dnevna temperatura zraka oko 0 °C.

U srijedu, 1.1.2025., pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokve magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U četvrtak, 2.1.2025., umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U petak, 3.1.2025., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, na jugu sa kišom. Poslije podne, padavine se očekuju i u ostalim dijelovima, najprije kiša, koja će postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Na planinma sa snijegom. Temperature zraka između -1 i 6, na jugu do 11 stepeni”, saopštili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

