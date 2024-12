Objavljena prognoza: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine

U jutarnjim satima, u kotlinama i duž riječnih tokova moguća je magla ili niska oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjereno oblačno uz sunčana razdoblja. Od ranih jutarnji sati u subotu, u našoj zemlji preovladavat će oblačno vrijeme sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u višim područjima.

I drugog dana vikenda u Bosni pretežno oblačno sa kišom na sjeveru i susnježicom i snijegom u centralnim područjima. Početkom sljedeće sedmice u Bosni će preovladavati pretežno oblačno uz mogućnost slabih padavina u ponedjeljak. Na području Hercegovine suho uz umjerenu oblačnost, prenosi Novi.

Minimalne temperature zraka u Bosni varirat će između -2 i 2, na jugu Hercegovine od 4 do 7 stepeni. Najviše dnevne temperature uglavnom između 2 i 7. Na jugu zemlje temperature između 7 i 11 stepeni.

Od narednog petka u našoj zemlji preovladavat će nestabilno vrijeme. Kiša se prognozira na krajnjem sjeveru i jugu zemlje, a snijeg u centralnim područjima.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između -1 i 4, u Hercegovini do 7. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8, jugu zemlje do 11 stepeni.

Facebook komentari