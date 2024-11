Ledeno jutro osvanulo u BiH: Objavljena prognoza do srijede – uživajte u suncu, evo kad stiže kiša

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -16; Bjelašnica -13; Bugojno, Livno -8; Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla -7; Banja Luka, Bihać, Jajce, Prijedor -5; Bijeljina, Doboj, Zenica -4; Gradačac -3; Široki Brijeg -2; Trebinje 1; Mostar 2; Neum 4; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, na normali je i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti i većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja. Nakon prolaska fronte, u jutarnjim satima će biti osjetno hladnije u odnosu na protekli period, stoga je preporučljivo posvetiti pažnju prikladnoj zaštiti od niskih temperatura i reducirati aktivnosti. U ostatku dana malo ugodnije, uz blago zatopljenje i stabilnije vrijeme, sa sunčanim intervalima. Na jugu zemlje, uz nešto više temperature zraka u odnosu na unutrašnjost, ali također neuobičajeno hladno, prenosi Radiosarajevo.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10 °C. U Sarajevu pretežno sunčano. Dnevna temperatura oko 0 °C.

