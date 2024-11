Meteorolozi objavili prognozu do srijede: Nakon snijega ponovo nam dolazi ‘proljetno’ vrijeme?

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -3; Livno -2; Široki Brijeg -1; Sarajevo-Bjelave 0; Bugojno 2; Bihać, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica 3; Banja Luka, Prijedor, Sanski Most 4; Trebinje 6; Neum 8; Mostar 9; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 950 hPa, za 5 hPa je viši od normalog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlima i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 5 do 12, na jugu do 16 °C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Dnevna temperatura oko 8 °C.

U nedjelju 17.11.2024., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jače naoblačenje sa juga tokom noći. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U ponedjeljak 18.11.2024., pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša. U drugom dijelu dana Hercegovini lokalo slaba kiša, a na planinama centrantralne i istočne Bosne slab snijeg. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostaku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C.

U utorak 19.11.2024., pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, sjeveroistočnim, djelimično u centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U kasnim večernjim satima očekuju se jaki udari juga. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 °C.

U srijedu 20.11.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni i jugozapadni. Temperatura zraka između 8 i 14, na jugu i sjeveru zemlje do 18 °C. Tokom noći pad temperature zraka, saopštili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi Radiosarajevo.

