U ostatku zemlje magla ili niska naoblaka, koja će se u većini područja zadržati tokom cijelog dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 10, a dnevna od 5 do 12, na jugu od 15 do 20 °C.

U Sarajevu magla. Jutarnja temperatura zraka oko 0, a dnevna oko 5 °C, prenosi Novi.

