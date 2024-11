Nove američke sankcije za osobu i firmu bliske Miloradu Dodiku

“Ova mreža je direktno povezana sa Igorom Dodikom (Igorom), sinom Milorada Dodika (Dodik), predsjednika Republike Srpske (RS), jednog od dva entiteta koja čine BiH. Dodik je godinama koristio svoj službeni položaj za gomilanje ličnog bogatstva preko kompanija povezanih sa njim i Igorom. Ova korupcija je doprinijela potkopavanju povjerenja javnosti u državne institucije BiH i vladavinu prava”, navodi se u sankcijama.

“Predsjednik RS Milorad Dodik, njegovi saradnici i njegovi pomagači nastavljaju da koriste svoj privilegovani položaj da naruše povjerenje javnosti u regionalne mirovne okvire i institucije koje su donijele stabilnost i sigurnost u Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Bradley T. Smith.

Sjedinjene Države ostaju posvećene razotkrivanju napora Dodika i njegove porodice da održe svoje korumpirane mreže pokroviteljstva, poručuju. Današnja akcija učvršćuje prethodne optužbe protiv Dodika razotkrivajući Igorove eklatantne pokušaje da izbjegne američke sankcije i ciljajući na pojedince koji omogućavaju aktivnosti porodice koje ometaju demokratski razvoj u RS.

Sjedinjene Američke Države prozvale su Dodika 5. januara 2022. godine u skladu sa Izvršnom naredbom (E.O.) 14033 da je odgovoran za ili saučesnik, ili da je direktno ili indirektno učestvovao u kršenju ili djelo koje je ometalo ili prijetilo implementaciji, Dejtonskog mirovnog sporazuma (DPA), kao i za koruptivne aktivnosti. Sjedinjene Američke Države su također ranije odredile Dodika 17. jula 2017. godine prema E.O. 13304 za ometanje ili prijetnju opstrukcijom DPA. Uz to, Sjedinjene Američke Države su 20. oktobra 2023. godine odredile Dodikovu punoljetnu djecu, Igora i Goricu Dodik, na osnovu E.O. 14033 jer je materijalno pomogao, sponzorirao ili pružio finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku, ili robe ili usluge ili podršku Dodiku, licu čija je imovina i interesi u imovini blokirani na osnovu E.O. 14033.

Napori Dodika da se obogate doveli su do toga da je OFAC 20. oktobra 2023. i 18. juna 2024. odredio ključne dijelove Dodikove korumpirane mreže pokrovitelja, uključujući nekoliko entiteta i pojedinaca pod direktnom Igorovom kontrolom. Od imenovanja, Dodikova mreža je slijedila agresivnu strategiju u pokušaju da zaobiđe efekte sankcija, naime restrukturiranjem i ponovnim uspostavljanjem korporativnih entiteta kako bi se prikrila njegova kontrola i prenijela sredstva kompanije sa određenih subjekata. Dodik je iskoristio svoj službeni položaj da ugovore Vlade RS usmjeri na mrežu privatnih kompanija koje on i Igor nadgledaju. Dok Igor kontrolira mnoge kompanije u ovoj mreži, on prikriva svoju ličnu vezu s kompanijama oslanjajući se na različite nominalne vlasnike i direktore. Jedna od ovih osoba je Vladimir Perišić, generalni direktor Prointer ITSS (Prointer), kojeg je OFAC odredio 18. juna 2024. Kao generalni direktor Prointera — entiteta pod kontrolom Igora — Perišić je Igoru dostavljao ažuriranja, tražio Igorovo odobrenje i usmjeravanje, te izvršavanje poslovnih odluka po Igorovim uputama. Pored toga, Perišić je predložio i sproveo korumpiranu šemu povratnog udara u koju je uključen Prointer nakon što je dobio uputstva i odobrenje od Igora.

Nakon imenovanja kompanije Kaldera 18. juna 2024. godine, Igor je naložio Milenku Čičiću da osnuje Elpring d.o.o. Laktaši, koji bi služio kao zamjena za Kalderu. Uz Igorovo odobrenje, Čičić je osnovao Elpring i koordinirao prijenos cjelokupne imovine i poslovanja Kaldere, uključujući i zaposlenike Kaldere, na Elpring. Čičić je tokom ovog procesa rutinski tražio Igorovo odobrenje za donošenje ključnih poslovnih odluka i osiguravao da će i Igor i on on imati račun za Elpring nad kojim mogu vršiti kontrolu. Perišić i Elpring su imenovani na osnovu E.O. 14033 jer je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili je djelovao ili navodno djelovao za ili u ime, direktno ili indirektno, Igora, osobe čija su imovina i interesi u imovini blokirani na osnovu E.O. 14033.

Kao rezultat današnje akcije, sva imovina i interesi u imovini gore navedenih osoba koja se nalaze u Sjedinjenim Državama ili u posjedu ili kontroli američkih osoba su blokirani i moraju se prijaviti OFAC-u. Osim toga, svi subjekti koji su u vlasništvu, direktno ili indirektno, 50 posto ili više od strane jedne ili više blokiranih osoba.

Također, bilo koja preduzeća koja su u vlasništvu ili pod kontrolom direktno ili indirektno 50% ili više sankcionisanih osoba također će biti blokirana.

Podsjetimo da je Dodik danas upriličio veliko slavlje u Banjaluci povodom Trumpove pobjede poručivši da vjeruje da će imati bolji odnos prema Republici Srpskoj od prethodne administracije.

Također, važno je napomenuti i to da je Dodik tri dana pred Trumpovu inauguraciju, a za vrijeme vlasti Baracka Obame u januaru 2017. godine stavljen na američku crnu listu, a da ih je u februaru potvrdio Trump i njegova administracija, prenosi N1.

