Šta znači pobjeda Trumpa za BiH: Dodik mu se raduje, najavio je otcjepljenje u slučaju njegove pobjede

Trump je izbor političarima iz Republike Srpske. Predsjednik ovog entiteta, Milorad Dodik, šta više, svojevremeno je izjavio kako mu je žao što za vrijeme prethodnog Trumpovog mandata nije proglasio nezavisnost Republike Srpske, te da uz njegovu novu pobjedu, ne bi oklijevao.

