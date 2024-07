Konaković o “prekidu policijske saradnje”: Ne vjerujem Srbiji, ni takvoj policiji, želim BiH da vratim nadležnosti

To je izazvalo brojne reakcije, te su i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH organizovali press konferencije.

Također, javnosti se obratio i Konaković, rekavši da su danas imali “jednu tešku i žučnu raspravu”.

“I Košarac i Nešić su branili prava entiteta. HDZ prava kantona, da se u međudržavnim sporazumima zaobilaze državne institucije. I to ne može nikakva Miljacka više oprati. One koji su sa naše strane pristali na takvu vrstu sporazuma. Bez da, ono što sam ja danas tražio, da državne institucije daju saglasnost za procedure. Tako da se danas potvrdilo ono što sam govorio ovih dana, da MUP RS može sa Vladom Srbije MUP-om Srbije napraviti aktivnosti u razmjeni podataka. Centralna tačka vrši distribuciju pošte, bez da ima ikakve nadležnosti, aktivnosti se dešavaju bez OSA-e, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Direkcija za policijsku zaštitu. To su sve anomalije koje su nastale prelošim pregovaranjem preloših pregovarača, onih koji navodno vole BiH”, rekao je Konaković.

Naveo je da se zalaže za reviziju svih 25, sa akcentom na Srbiju i Hrvatsku. Pojasnio je i zbog čega.

“Zato što je policija Srbije po presudama iz Haga u slučajevima Stanišić, Simatović i drugi, slala svoje policajce i u Prijedor i druga mjesta, i učestvovala u ratnim aktivnostima, koje su rezultirali genocidom i ubijanjem. Zato što u tu Srbiju i takvu policiju, ja ne vjerujem. Sve dok osporavaju suverenitet BiH, dok zaobilaze državne institucije, dok govore da je RS država, dok derogiraju naše institucije, ja takvoj Srbiji ne vjerujem. Ni Hrvatskoj još uvijek ne vjerujem. Na putu su uspostavljanja povjerenja. Ne vjerujem tim policijama. Zalažem se za reviziju jer želim BiH da vratim nadležnosti”, kazao je.

Brzi zahtjev bjegunca za penziju

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, iako je ta tačka bila na dnevnom redu, nije uvažilo zahtjev Zorana Galića, a u vezi s njegovim razrješenjem sa funkcije zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu

Konaković je ovo prokomentarisao, rekavši da se našlo na dnevnom redu nešto čudno, neki brzi zahtjev bjegunca za penziju.

“I sad dilema, ako ga razriješimo, valjda ima neki interes taj Galić. Mi to dobivamo 15 minuta prije. I sad pazite, ako ga ne razriješite, ostade nam bjegunac drugi čovjek SIPA-e, ako ga razriješimo udovoljavamo bjeguncu koji je drugi čovjek SIPA-e. Zato je bilo logično da tražimo pravna pojašnjenja da li bi se slučajno donošenjem takve odluke olakšalo Galicu…”, istaknuo je Konaković, dodajući da će ta tačka biti ponovo vrlo brzo na dnevnom redu, prenosi N1.

