Krajem sedmice razvedravanje: Ovako vrijeme nas očekuje početkom naredne sedmice

Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju centralnim, istočnim, sjevernim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 26 do 33, na jugu 35 stupnjeva.

Početkom naredne sedmice, ponedjeljak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju širom zemlje. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, a moguća je i pojava grada. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u Bosni sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 35 stupnjeva.

Narednog dana, utorak, umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugu i zapadu može pasti i malo kiše. Krajem dana, jače naoblačenje sa padavinama. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 35 stupnjeva, prenosi Hayat.

