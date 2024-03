Uposlenica kladionice Islamskoj zajednici postavila pitanje prima li joj se post, ovo je njihov odgovor

Uposlenica kladionice postavila je zanimljivo pitanje Islamskoj zajednici u BiH koje se tiče posta onoga ko radi u kladionici, što je prema islamskom vjerovanju zabranjeno,prenosi Depo.

– U dilemi sam velikoj. Radim u jednoj sportskoj kladionici. Zanima me da li i ja mogu postiti? Da li to ima smisla? Postila sam proteklih godina, ali tada nisam tamo radila. Kome god spomenem da bih postila, kaže mi da nema smisla, da ne mogu. Zanima me Vaše mišljenje – stoji u pitanju.

U odgovoru koji potpisuje prof. dr. Enes Ljevaković stoji:

– Bez obzira na činjenicu da radite taj posao, koji sa stanovišta šerijata ne spada u halal izvore zarade za život, smatramo da trebate postiti ramazanski post, kao što bilo koja druga osoba, uključujući i griješnika, treba postiti bez obzira na počinjeni grijeh. Nema među ljudima onih koji ne griješe, bez umanjivanja težine ili opravdavanja bilo kojeg i bilo čijeg grijeha. U hadisu se navodi: “Svaki čovjek griješi, a najbolji među griješnicima su oni koji se kaju i tevbu čine.” (Et-Tirmizi i Ibn Madže) Milost Allahova obuhvata sve, pa i one koji čine grijehove i kaju se zbog njih. Ramazan je prilika koju svi muslimani i muslimanke trebaju iskoristiti za popravljanje vlastitog stanja, za popravljanje bilansa dobrih djela i brisanje onih loših, pa i najveći griješnici među njima. Allah odlučuje čiji će post biti primljen. Učite dovu, posebno tokom posta u ramazanu, da Vam Allah pomogne da nađete halal posao od kojeg ćete imati halal zaradu i ukabuli Vaš post – stoji u odgovoru.

Facebook komentari