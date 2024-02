“BEBU PRESVUČEM ZA 5 MINUTA, A MOGU I DA JE ZAGRLIM” Dejana rođena bez ruku, živi punim plućima: Samo 2 stvari ne može sama

Kada se, prije nekoliko godina Dejana Bačko, djevojka koja je rođena bez gornjih ekstremiteta, pojavila u emisiji “Život priča”, mnogima je bilo nevjerovatno da ona sve uspjeva uz pomoć ljevog stopala.

Dejana se kupa, hrani, oblači, uz pomoć prstiju na nogama, a njen “nogopis” koji je uvježbavala još od školskih dana, oduševljava mnoge.Dejana je takođe, slikarka i šampionka u paratekvondou, bavi se i streličarstvom, a kako je i sama rekla jednom prilikom – “Uvijek sam se pitala zašto se to baš meni desilo, a onda sam prihvatila da mi je tako suđeno – Bog mi je oduzeo ruke, ali mi je dao veliki dar”.

Dejana se u prošloj godini ostvarila i u ulozi majke i sa svojim partnerom Markom Nežićem, dobila kćerku Laru. Za nju je 2023. bila jedna od najsrećnijih, a u intervjuu za Mondo otkrila je koliko ju je uloga majke promijenila.

“Da, definitivno jeste bila najsrećnija godina. Dodatna odgovornost, dodatni izazov, ali sa druge strane i osjećaj ljubav koju ni na jedan drugi način ne bih mogla osjetiti u tolikoj mjeri. Iako sam dala sebi dosta pauze i odmora, kraj 2023. sam se značajnije posvetila i slikarskoj karijeri, a i pored toga sam pokrenula i aktivirala Jutjub kanal pod nazivom ‘GIRL WITH WINGS’ na kojem smo za kratko vrijeme došli do više od 600.000 pratilaca. Volimo da dijelimo svoj svakodnevni životni stil sa drugima i drago nam je da našu ljubav ne držimo samo za sebe već se širi dalje”, kaže ona i dodaje:“Sve je pomalo teže, ali je sve mnogo ljepše. Uslijed dosta obaveza, dnevnu rutinu nemamo. Gledamo da se posvetimo bebi kada je kome zgodnije i da ostale obaveze odradimo u toku dana u skladu sa nekim prioritetima. Uglavnom Marko bude taj koji je više aktivan noću. Zaista mi puno pomaže i preko dana, ali jako sam srećna i ponosna na sebe što sada imam hrabrosti, a i dovoljno vjrština da mogu sama da ostanem kod kuće sa bebom I to bez problema. Pronašla sam načine kako mogu sama da je obučem, da je presvučem, da je uspavam, da je nahranim…

Marko i Dejana, kako ona kaže, počeli su da se zabavljaju oko nove 2020. godine. Upoznali su se radnije, 2018. godine, na jednoj edukaciji o ishrani kojoj je ona prisustvovala, a vodio ju je Marko,piše Senzacija

Od kako smo počeli da se zabavljamo jedno u drugome smo prepoznali puno odličnih stvari i karakternih osobina koje nam se oboma sviđaju. On je avanturista i voli aktivan život, ‘nema mira’, pa se meni dopao njegov stav, kako razmišlja i kako živi. A sa druge strane njemu se dopalo to što sam uvijek pozitivna, što reijtko na šta kažem ‘NE’ i što smo tako brzo krenuli dobro da funkcionišemo zajedno. Ono što je interesantno je da smo počeli zajednički život nakon samo nekoliko mejseci veze. Onda se desila situacija sa izolacijom i to nas je još više zbližilo. Brže smo se upoznali jer od samog početka veze jako puno vremena provodimo zajedno svaki dan”, priča Dejana.

