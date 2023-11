Nevrijeme pogodilo Italiju i Sloveniju: Ceste pod vodom, bujica nosi automobile…

U Sloveniji je situacija dramatična. Rijeke u Gorenjskoj i Posočju počele su naglo rasti. Na području Save Bohinjske i gornje Soče već je počelo izlijevanje.

Izlijevanje i grad vjerovatni su na cijelom području sjeverozapadne Slovenije i dijelu centralne Slovenije te duž obale. Poplave rijeka moguće su i u Vipavi, Savinjskoj, Koroškom, izvijestilo je Neurje.si.Pritok Drave na granici s Austrijom je još uvijek stabilan, no do podne će se ubrzano povećati. Ujutro će se i Drava izlijevati, a tijekom dana će se raširiti poplavljena područja duž cijele Drave. Drava bi mogla poplaviti u većem obimu sutra popodne i u subotu navečer, napominju slovenski meteorolozi koji najavljuju kako bi more moglo potopiti rive.

– Ujutro će se visok nivo mora poklopiti s jakim jugozapadnim vjetrovima – ističu.U Italiji su se pak rijeke već izlile – bujice teku ulicama, a automobili su posve potopoljeni. S društvenih mreža stižu apokaliptične snimke iz Toskane,piše Avaz

Gradovi Pisa, Carmignano, Figline di Prato su pod vodom nakon izlijevanja rijeke Bisenzio.

