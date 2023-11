Velika reklama za Mostar: Na ‘Lonely Planet’ u top 10

S obzirom na to kako se Mostar kao turistički grad razvija posljednjih godina, nije to ništa slučajno. I mi kao Turistička zajednica ulažemo velike napore i razvijamo ovu turističku destinaciju. Mostar je već odavno pravi turistički brend i turistička marka na svjetskom turističkom tržištu – rekao je Temin u izjavi za Fenu.

Prema listi ovoga magazina, na prva tri mjesta su kenijska prijestolnica Nairobi, Pariz i Montreal, a iza Mostara su Philadelphia, Manaus, Jakarta, Prag, Izmir i Kansas City.

– Ovo nije prvo priznanje koje je Mostar dobio kao turistički grad. Tokom ove godine imali smo nekoliko priznanja gdje je Mostar bio među top deset. Naravno da je ‘Lonely Planet’ izuzetan medij kojega ljudi širom svijeta prate, tako da je ovo jedna ogromna reklama za Grad Mostar i Bosnu i Hercegovinu, kao i veliki poziv turistima iz cijeloga svijeta da dođu u našu zemlju i naš grad – kazao je Temin.

Rekordni rezultati u HNK, povećan broj domaćih turista

Temin se osvrnuo na ljetnu sezonu kazavši da je bila izuzetno dobra. Izrazio je zadovoljstvo što su, pored Mostara, Međugorja i Neuma kao glavnih stubova za razvoj turizma, izuzetno posjećeni bili i drugi dijelovi Hercegovačko-neretvanskog kantona.

– Rekordne rezultate bilježe i drugi dijelovi našeg kantona, od Konjica, Rame, Ramskog i Jablaničkog jezera do Stoca, Čapljine, pećine Vjetrenica i Hutovog blata. To je od izuzetnog značaja, a Hercegovina je regija koja ima raznolikost koja privlači sve veći broj turista – smatra on.

Kako je dodao, trenutno je zabilježen veći dolazak organizovanih grupa.

– Vidimo da sada ima malo više grupa koje organizovano dolaze jer smo mi dio te balkanske i mediteranske rute za turiste, pogotovo iz sjevernog dijela Evrope, dalekog istoka, a još uvijek ima turista iz Zemalja Zaljeva – pojasnio je on.

S obzirom na to da Turistička zajednica HNK-a tokom cijele godine, pored velikog broja međunarodnih sajmova, posjećuje i sajmove širom Bosne i Hercegovine, Temin je naglasio da je primjetan i sve veći broj domaćih turista koji odluče svoje odmore ili vikende provesti u Mostaru i Hercegovini, prenosi Fena.

Facebook komentari