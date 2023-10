NIKO NE ZNA KAKO SE ZOVE OVO VOĆE, A IMA GA U SVIM PRODAVNICAMA: Razbija kamen u bubregu, pegla bore!

U 19. stoljeću njegov uzgoj se u velikoj mjeri proširio na područje Amerike i Europe, a danas je posebno zastupljen u Brazilu, Španjolskoj, Argentini, Kaliforniji i južnoj Africi. U Hrvatskoj se uzgaja najvećim dijelom na području Dalmacije. Zbog patuljastog rasta, bogate zelene krošnje i lijepih cvjetova, širom svijeta je popularan kao ukrasno drvo. Uzgajan kao lončanica predstavlja neodoljiv ukras balkona i terasa. Kao namirnica, opravdava pridjev «zlatni», jer je prava riznica hranjivih tvari.

Cijeli jestivi plodovi – riznica nutritivnih tvari

Prava vrijednost ovog agruma su njegovi atraktivni maleni plodovi koji su bogata riznica važnih nutritivnih tvari. Žutonarančaste su boje, ovalnog ili okruglog oblika, veličine od 3 do 5 cm. Kumkvat je izvrstan izvor vitamina A, C i E, B1, B2, minerala kalcija, kalija i željeza, omega 3 i omega 6 masnih kiselina, karotena, tanina, pektina.

Obiluje važnim i prijeko potrebnim fitonutrijentima koji štite organizam od negativnog djelovanja slobodnih radikala.

Izgledom podsjeća na minijaturne naranče, ali za razliku od naranče i ostalih citrusa, kora ploda kumkvata je jestiva i vrlo ukusna. Zato se kumkvat jede cijeli, s korom. Prije konzumacije plod je preporučljivo malo protrljati, kako bi se iz kore otpustila što veća količina slatkaste arome i dobila ukusna slatko-kisela kombinacija, specifična za ovo voće.

Pomaže u jačanju imuniteta

Zbog velike količine vitamina C u svom sastavu kumkvat je savršen saveznik u prevenciji i suzbijanju prehlade, gripe i ostalih infekcija. Količina od 100 g zadovoljava čak 73% RDA (preporučene dnevne količine) ovog vitamina. Nije li ta činjenica dovoljan razlog da što prije kušate ovo simpatično, neobično voće?

Ubrzava zacjeljivanje rana

Vitamin C je poznat i kao učinkovit saveznik u obnovi oštećenih stanica. Dokazano je da svakodnevna konzumacija ovog citrusa značajno doprinosi zacjeljivanju svih vrsta kožnih ozljeda poput otvorenih rana, površinskih ranica, ogrebotina i modrica. Ujedno, pomaže koži pri liječenju upalnih procesa.

Štiti od karcinoma i infekcija

Zahvaljujući visokoj koncentraciji antioksidansa poput vitamina A, C i E te flavonoida poput karotena, tanina i pektina “zlatna naranča” štiti organizam od slobodnih radikala koji oštećuju DNA stanice. Predstavlja prirodnu zaštitu od infekcija, štiti od karcinoma i pomaže pri liječenju kroničnih bolesti.

Pomaže u izbacivanju kamenca iz organizma

Dokazano je da prirodna limunska kiselina ima veliku ulogu u prevenciji i liječenju bolesti vezanih uz bubrežne i žučne kamence. Kisele namirnice imitiraju želučanu kiselinu i potiču žuč na kontrakcije, koje će izbaciti kamenac. Pomažu u snižavanju kolesterola, od kojih se sastoji većina bubrežnih kamenaca pa kumkvat predstavlja i prirodnu zaštitu od njihova stvaranja u organizmu. Antioksidansi u ovom voću zaslužni su za cjelovitu zaštitu bubrega – neutraliziraju otrove u organizmu, razgrađuju masti i omogućuju bolju apsorpciju hranjivih tvari.

Poboljšava zdravlje kardiovaskularnog sustava

Fitonutrijenti sakriveni u plodovima kumkvata pomažu u snižavanju kolesterola i triglicerida u krvi i tako smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara. Bogat su izvor kalija koji je zaslužan za normalizaciju krvnog tlaka i srčanih otkucaja. Omega 3 i omega 6 masne kiseline također su obilato prisutne u ovom citrusu, a njihova važnost za zdravlje kardiovaskularnog sustava je odavno potvrđena.

Prirodna energija za vaš organizam

Riboflavin iz kumkvata ubrzava metabolizam hrane – proteina, ugljikohidrata, masti, nukleinskih kiselina i vitamina. Kumkvat stoga predstavlja prirodni izvor energije za organizam, kojeg možete konzumirati u svako doba.

Usporava proces starenja

Prema mnogim istraživanjima, antioksidansi u velikoj mjeri pomažu u usporavanju procesa starenja.

Djelotvorni su protiv bora i staračkih pjega te svih upalnih procesa na koži.

Zaslužni su za održavanje mladolikog izgleda i elastičnost kože.

Poboljšava zdravlje kostiju

Zbog visoke koncentracije vitamina A i kalcija, redovita konzumacija ovog citrusnog voća značajno pridonosi pravilnom razvoju i jačanju kostiju i zubi.

Pomaže i kod upalnih procesa kao što su reuma, artritis, giht i predstavlja njihovu prirodnu preventivu.

Ostala ljekovita svojstva kumkvata:

normalizira probavu i rad crijeva

pospješuje metabolizam

pomaže kod upala

suzbija artritis i reumu

stimulira proizvodnju krvi

sprječava moždani i srčani udar

ublažava alergijske reakcije

čuva kožu, oči i kosu

smiruje i osvježava

čuva zdravlje živčanog sustava

štiti od stresa i depresije

Uzgoj i čuvanje

Postoji nekoliko vrsta kumkvata, a najzastupljenije su tri vrste; ovalni ili nagami kumkvat (Fortunella margarita), okrugli ili marumi kumkvat (Fortunella japonica) i jajasti ili meiwa kumkvat (Fortunella crassifolia).

Kod nas se ovaj citrus na otvorenom uspješno uzgaja na području srednjeg i južnog Jadrana.

U kontinentalnim predjelima je rasprostranjen kao lončanica, koja se tijekom zime čuva u umjereno zagrijanim prostorijama.

Neutralno do slabo kiselo propusno tlo, sunčani položaj zaštićen od vjetra i redovita količina vlage idealna su kombinacija ako razmišljate o njegovoj sadnji ovog proljeća.

Plodovi kumkvata dozrijevaju krajem jeseni i početkom zime, a na stablu se mogu zadržati mjesecima, pod uvjetom da se temperatura ne spusti ispod -3°C.

Što je toplija klima u kojoj se uzgaja, to su njegovi plodovi ukusniji i sočniji.

Ubrani, na sobnoj temperaturi se mogu održati 4-5 dana, a u hladnjaku ih možete čuvati i do 20 dana.

Upotreba u ishrani i kulinarstvu

Ovaj citrus je odličan za pripremu napitaka poput sokova, sirupa, koktela i likera.

Neodoljiv je u obliku džemova, želea, marmelada, kompota i sladoleda.

Savršen je dodatak pitama, kolačima i voćnim salatama.

Poznata su i eterična ulja te razni ekstrakti s dodatkom kumkvata koji su izvrsna pomoć kod upale grla te raznih dišnih tegoba.

Atraktivni plodovi kumkvata nezamjenjivi su i u dekoraciji raznih slatkih, ali i slanih jela.

Naš prijedlog:

Jednostavan puding od kumkvata

Sastojci:

60 g kremastog sira po želji

50 g vrhnja

250 g usitnjenog kumkvata

sladilo po želji – med, smeđi šećer, stevija

šlag (po želji za dekoraciju)

U blenderu dobro izmiješajte sve sastojke, ukrasite šlagom (po želji), ohladite i uživajte u ukusnom i zdravom desertu.

