“JEDINO STANIJA NIJE HTJELA DA JOJ KUPUJEM POKLONE” / Asmin Durdžić osuo rafal po bivšim djevojkama, Dobrojevićevu vinuo u nebesa

Asmin Durdžić, bivši vjerenik Stanije Dobrojević, ne prestaje da hvali starletu, ali i da govori loše o nekadašnjoj partnerki, učesnici “Elite”- Aneli Ahmić.

– Čitam komentare i ne mogu da vjerujem da mi ljudi govore da nisam dobar čovjek jer se branim istinom. Kao, ja bi trebalo da ćutim i da ne iznosim istinu. Ja bih najviše voleo da nikada nisam imao potrebu da se oglasim javno povodom bivše partnerke, pogotovo ne koja je rodila dijete – istakao je Asmin na Instagramu.

– Nijedna žena nije imala od bivšeg muškarca koliko Aneli od mene. Samo ona nije htjela da živi sama u Austriji sa detetom i prihvatio sam i to. Sama je birala gdje će i kako će. Ja sam samo htio da bude normalna majka i da ne sramoti sebe ni kćerku, ništa drugo. Da je bila normalna ništa do smrti nije morala da radi, a imala bi sve što poželi, ali, naravno, damski – dodao je Durdžić.

– Ona to nije uspjela i to nije moja krivica. Čitam komentare muškaraca koji vjerovatno nisu sposobni da žive onako kako žele, igraju igrice kod kuće ili spavaju 12 sati, ne znam. Po meni, svaki muškarac želi da mu djevojka pored njega izgleda kao milion dolara, i u to muškarac treba da uloži, jer je devojka pored muškarca njegovo ogledalo – napisao je Asmin.

– Što se tiče Stanije, ona je jedina žena koja je imala svoj stav i koja nije htela da joj kupujem poklone. Svaka žena prije Stanije je padala u mojim očima, ne zato što nije bila lijepa, nego zato što je pala na mom ispitu. Ponudim joj deset stvari, ona kupi 12. I logično je da muškarac treba da kupi poklon djevojci, ali Stanija je jedina žena koja je bila protiv poklona i koja nije to iskoristila – napisao je, između ostalog, Durdžić, piše Srbija danas.

