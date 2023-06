MUK U SELU KOD PROKUPLJA! SAHRANJENI BRAT I SESTRA: Djeca se utopila u veštački napravljenom jezeru, mještani u ŠOKU – bili su to anđeli!

Meštani prokupačkog sela Donja Rečica ispratili su u nedelju na seoskom groblju na poslednji počinak sestru M. S. (17) i brata N. D. (14) koji su se u petak utopili u jezeru u ataru susednog sela Resinac, a njihova tela pronađena su dan kasnije, u subotu.

Sestru i brata od strica je na poslednji počinak ispratilo celo selo, koje je ovim gubitkom zavijeno u crno.

– Ne pamtim da se nešto ovako strašno dogodilo. Znala sam tu decu, bila su to divna deca, anđeli…. Strašno je to što se dogodilo, Bog uzima najbolje… Plačem od jutros, svi plačemo u selu jer nas je sve to strašno pogodilo – rekla je za beogradske medije jedna meštanka Donje Rečice.

Za ovo mesto koje ima manje od 400 stanovnika smrt dvoje mladih nenadoknadiv je gubitak, da sve bude još teže, u pitanju su sestra i brat od strica.

Prema prvim i nezvaničim saznanjima istrage do tragedije je došlo kada je dečak, najverovatnije, upao u jezero, uplašio se i počeo da tone. Za njim je skočila sestra da ga spasi.

Da tragedija bude još potresnija i strašnija, sve to je sa obale gledao mlađi brat dečaka, koji ima samo 9 godina. Mališan je pozivao u pomoć, ali pomoć je stigla prekasno.

– Čuli su ga radnici iz ciglane i alarmirali policiju i Hitnu pomoć, ali od dece nije bilo ni traga. U subotu je devojčicino telo samo isplivalo, a dečakovo su ronioci pronašli na dubini od pet metara – pričaju potresene komšije utopljenika i dodaju da je mlađi brat odmah otišao kući da obavesti roditelje.

Drugari i poznanici nastradale dece ispričali su da ih je vest o tragediji uznemirila, kao i da su brat i sestra bili dobra deca i drugari.

– Družili smo se od malih nogu. N. D. je bio mnogo dobar dečak i pristojan, a njegova sestra se o nama svima brinula. Oboje su bili plivači i odrasli su pored reke i ovih kopova. Ovo je strašno koja se ne može zaboraviti. Još uvek nismo svesni šta nas je sve snašlo, ali je porodicama najstrašnije – ispričali su drugari.

Meštani Resine navode da su ljudi tokom letnjih dana često dolazili da se kupaju na mestu gde se dogodila tragedija i objašnjavaju da je reč o veštačko naprevljenom, ali veoma dubokom jezeru sa prilično nepredvidivim dnom.

– Tu su kopane jame za vađenje zemlje za ciglu, mašine su iskopale zemlju dubine i do 10 metara, pa je i samo tlo čudno. Voda tu i izvire, pa puni tu rupu koju smo mi prozvali jezero. Pored se nalaze i pumpe za vodu, koje odvlače vodu iz rupe za neke privatne posede, za zalivanje. Međutim, dosta ljudi tu ide da se kupa leti, iako ima i onih koji se plaše jer je preduboko. Bio je tu i čuvar koji obilazi mašine što kopaju, ali ništa nije moglo da pomogne bratu i sestri – ispričala je jedna meštanka.

Facebook komentari