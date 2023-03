Ovo voće i povrće sadrži najviše pesticida

Nisu u krivu. Brojne studije hvale zdravstvene dobrobiti jedenja namirnica poput borovnica, špinata, mrkve, brokule i gljiva.



Ali što ako se pritom izlažete potencijalno štetnim pesticidima?

Upravo je to pokazalo najnovije istraživanje neprofitne skupine Environmental Working Group (EWG): više od 75% neorganskih svježih proizvoda prodanih u SAD-u sadrži ostatke pesticida. To je još veći postotak od rezultata slične studije EWG-a prošle godine. Izvješće se temelji na federalnim podacima prikupljenim iz tisuća uzoraka 46 različitog konvencionalno uzgojenog voća i povrća.

EWG koristi ove podatke za izradu dva popisa: “Dirty Dozen”, kako ga grupa naziva, uključuje voće i povrće koje je najviše kontaminirano pesticidima, i “Clean Fifteen”, sastavljeno od proizvoda s najnižom razinom pesticida.

Ideja je pomoći potrošačima da donesu informirane odluke o proizvodima u trgovini mješovitom robom.

Trebate li biti zabrinuti zbog pesticida na svojim proizvodima?

Ako ste zabrinuti zbog pesticida u hrani, najgora stvar koju možete učiniti je da potpuno smanjite unos voća i povrća. Većina Amerikanaca već ga ne jede dovoljno, prema CDC-u.

“Rizici povezani s nedovoljnom konzumacijom namirnica daleko nadmašuju svaku zabrinutost povezanu s konzumacijom namirnica s popisa prljavog voća i povrća”, rekla je Lauren Manaker, registrirana dijetetičarka.

I suprotno uvriježenom mišljenju, Manaker je rekla da pesticide ne sadrže samo konvencionalni proizvodi. Izraz “organski” ne znači “bez pesticida”, primijetila je.

“Organski ili prirodni pesticidi ili drugi dodaci mogu zvučati bezopasno, ali u nekim slučajevima visoka izloženost može biti zabrinjavajuća”, rekla je Manaker. “Primjerice, bakreni sulfat, prirodni spoj koji se koristi na određenim usjevima za sprječavanje rasta gljivica, može biti povezan s oštećenjem jetre kada je izloženost previsoka.”

Prema Manaker, količina ostataka pesticida koja je prisutna na proizvodima vjerojatno je premala da bi imala veliki utjecaj. “Nitko od nas ne jede količinu proizvoda koja bi imala značajan učinak na naše zdravlje – primjerice, žena bi trebala pojesti više od 400 jagoda svaki dan kako bi dosegla razine ostataka pesticida povezane s potencijalnim rizicima”, rekla je.

Dok su jagode i ove godine ostale na vrhu popisa “Dirty Dozen”, postoji nekoliko novih dodataka grupi — točnije, borovnice i mahune, koje su srušile rajčice na 13. mjesto, a celer na 15. mjesto.

“U usporedbi sa zadnjim putom kada je USDA testirala borovnice i mahune, 2014. odnosno 2016., broj uzoraka s vidljivim ostacima pesticida se povećao”, istaknuli su iz EWG-a, ističući da su kemikalije pronađene u 90 posto nedavnih uzoraka za obje namirnice.

Popis voća i povrća s najviše pesticida:

-Jagode

-Špinat

-Kelj, raštika i gorušica

-Breskve

-Kruške

-Nektarine

-Jabuke

-Grožđe

-Bell & Ljute papričice

-Trešnje

-Borovnice

-Zeleni grah

Ako ste obožavatelj avokada, postoje dobre vijesti za vas: ovo voće je i ove godine na vrhu popisa najčišćih proizvoda, prenosi N1.

“Avokado ima debeli vanjski sloj koji ga štiti, što znači da poljoprivrednici mogu koristiti manje pesticida kada ga uzgajaju”, objašnjava ona. “S druge strane, osjetljivi proizvodi koji se uzgajaju blizu tla, poput jagoda i špinata, nisu toliko prirodno zaštićeni i stoga ih se više prska pesticidima.”

Gotovo 65% uzoraka Clean Fifteen nije imalo vidljive ostatke pesticida, prema EWG-u. Nešto više od 10% Clean Fifteen uzoraka imalo je ostatke dva ili više pesticida, a niti jedan uzorak iz prvih šest stavki nije bio pozitivan na više od tri pesticida, piše Eat This, Not That.

Popis voća i povrća s najmanje pesticida:

-Avokado

-Slatki kukuruz

-Ananas

-Luk

-Papaja

-Slatki grašak

-Šparoga

-Dinja

-Kivi

-Kupus

-Gljive

-Mango

-Slatki krumpir

-Lubenica

-Mrkva

