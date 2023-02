Dodik o rezoluciji UN-a i imovini: Prijeti raspadom koalicije

Razlog je rezolucija u UN-u “Principi koji podržavaju sveobuhvatan pravedan i trajan mir u Ukrajini”.

Našoj Stalnoj misiji je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH otišla instrukciju da glasa “za”.

Dodik je protiv, navodeći kako se Predsjedništvo nije usaglasilo o tome, odnosno da je Željka Cvijanović bila protiv, te da je zbog toga BiH trebala biti suzdržana.

– Nadležnost vanjske politke se nalazi u Predsjedništvu. To nije teško utvrditi. Očigledno da se nastavlja stara praksa Bisere Turković koja je unilateralno djelovala.

To pitanje se razmatralo i nije bilo saglasnosti. Ali neko je iz Ministarstva vanjskih poslova poslao drugačiju instrukciju – rekao je Dodik.

Kako je naveo, nastavak ovakvog djelovanja će dovesti do raspada koalicije.

– To će dovesti do raspada ovog sistema vlasti. Niko ovo neće trpjeti. To treba da odluči Predsjedništvo – kazao je Dodik i ponovio kako BiH ne treba da uvodi sankcije Rusiji i da je ponosan na odnos koji RS ima sa tom zemljom.

Dodik je istakao da BiH ne treba da uvodi sankcije Rusiji te da je on ponosan na odnosno RS i Rusije.

– Mi ne želimo nastavak tog sukoba, ali ne treba da se miješamo. Mi trebamo graditi odnose sa Rusijom i sa SAD, ako je to moguće. Ali kako to oni od nas očekuju to je teško moguće – poručio je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je nedopustivo da zvaničnici EU govore o poštovanju zakona i vladavini prava sve dok pojedinci pokušavaju da kršenjem Ustava BiH oduzmu imovinu Srpskoj, naglasivši da je to riješeno pitanje.

Da se isključivo radi protiv Republike Srpske najbolje govori primjer kada se prije nekoliko godina odlučivalo o tome kome pripada imovina na prostoru Brčko distrikta. Taj isti sud je rekao da to pripada Brčko distriktu. Samo se Republici Srpskoj pokušava oteti imovina, nećete je oteti – poručio je Dodik.

On je rekao da, između ostalog, zbog toga i postoje problemi u odnosu sa EU jer šef diplomatije Unije Žozep Borelj podržava rad Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika i nije prošao proceduru imenovanja u Savjetu bezbjednosti UN.

– Ne možete zasnivati svoju politiku na pozivanju na vladavinu prava, a da stojite iza Šmita. Kako je moguće da je vladavina prava da neki pojedinac koji nema ovlaštenja donosi zakone? Kako je to vladavina prava? – upitao je Dodik,pišu Vijesti

On je rekao da o članstvu u EU postoje i relevantne odluke Narodne skupštine Srpske, te podsjetio na odluku da se ne ide u NATO.

– Da bi ušli u Evropsku uniju odluku mora donijeti NSRS. Ako se odluči, mora se ići na referendum. Mi ćemo poštovati narodnu volju – poručio je Dodik.

Facebook komentari