Karleuša ne krije istinu: Duško mi je rekao da sam matora i to pred kćerkama

Iako je javno priznala da u porodičnoj vili gdje ona i Duško žive sa kćerkama, mama i tata ne funkcionišu, oboje se trude da kćerke Nika i Atina to što manje osjete. Duško ih često vodi na putovanja, kupuje im sve što požele, a podržava i Jelenine metode vaspitanja.

– Ozbiljne razgovore one vode sa mamom, mada se i on trudi da, koliko zna i može, priča sa njima. Ali moram da pohvalim Duška jer se nikada nije usprotivio ili kontrirao bilo kojoj mojoj vaspitnoj odluci. Kad se one njemu požale, on kaže Ako je mama tako rekla. Ne samo da on ima povjerenja u mene, nego zna da ću ja učititi ono što je najbolje za njih. I zna, da ja ne popuštam. On je taj koji popušta, ali kada su u pitanju bitne odluke za njih, za njihovo vaspitanje, školovanje, on ih pita Kako je mama rekla, one mu ispričaju i on onda kaže: „Ako je mama tako rekla tako će i biti“. Ne kvari mi i ne miješa se i hvala mu – priznala je Karleuša koja je svojevremeno, pred svoj 40 rođendan Saši Popoviću i Mariji Šerifović priznala da Duško ima šalu kojom plaši mlađu kćerku Niku.

– Duško me zeza zbog godina. Moj muž je ubijedio našu mlađu kćerku Niku da ću umreti kad napunim 40 godina. Rekao joj je: „Mama će u četrdesetoj da nosi štake i umrijet će. Ona je stara. Babuška” – ispričala je tada pop diva, kojoj ta šala očito nije smetala. Međutim, Mariju je izjava Jelene Karleuše potpuno zgranula.

Izjava Jelene Karleuše o godinama

Iako je izjava Jelene Karleuše ostavila zatečenu Mariju Šerifović, očigledno da Karleuši Duškova šala nije smetala. Međutim, kada je pominjanje godina uz njeno ime u pitanju, Jelena je veoma osjetljiva, što je jednom prilikom i otkrila na svom Instagram profilu.

– Dok svijetskim zvezdama godine i broj djece pominju kako bi ih pohvalili i naglasili činjenicu da dobro izgledaju, na Balkanu se žene u šoubiznisu, a koje su ostvarene i kao majke i kao umjetnici brutalno vrijeđaju. Da, ja imam 43 godine, da, ja imam dvoje djece i da, ja izgledam brutalno dobro. Nisam službenica u banci, nisam vaša mama, nisam vaša žena, nego Jelena Karleuša, žena koja nosi scenske kostime 27 godina karijere i to kostime najboljih svjetskih dizajnera! Zato i jesam najbolje obučena žena i ovdje i šire. Od balkanskog primitivizma mnogih mi se se*e, ali me svakako neće pokolebati – napisala je tada JK.

