Zaplijenjena jahta Putinovog prijatelja isplovila iz Hrvatske. Niko ne zna kako

35-metarska jahta supruge ruskog oligarha Alishera Usmanova, koja je zaplijenjena prošle godine u Betini na Murteru u okviru sankcija oligarsima bliskima Putinu, nestala je. Irina VU trebala je biti u Betini, no ona je otplovila. Brod je prvo bio na suhome vezu i tu je plombiran trebao i ostati. On je ipak spušten u more pa premješten u škver. Od tuda je otplovio za Tursku.