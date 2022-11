IZMIŠLJA LIKOVE I DEŠAVANJA: Macanovićeva majka PLAČE – Želi hitnu HOSPITALIZACIJU sina?! Stanje ALARMANTNO

Nakon što su ukućani odgledali ljubavni klip Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole, digla se opšta pometnja.

Svi su ubeđeni da će doći do njihovog pomirenja jer Miljana ne veruje svom dečku Nenadu Macanoviću Bebici, pa ga shodno tome šalje na poligrafsko testiranje. Ono što je sve ostavilo u šoku jeste izjava voditelja Milana Miloševića da majka Nenada Macanovića Bebice plače svakodnevno jer se brine za psihičko stanje svog sina.

– Zna da me dovede do ludila, pa kažem najgore stvari koje ne mislim. Njegov osmeh me iznervira da mi dođe da ga tresnem o pod. Volim ga, ali me laže – ustala je Miljana.

– U ljubavi se ne traže dokazi, valjda se to radi mnogo ranije – dodao je Mića.

– Ja mu ništa ne verujem – zaplakala je Miljana.

– Ne plače sada Miljana zbog Bebice – dodao je pevač.

– Zola me nikada nije lagao, to jeste istina – rekla je Miljana.

– Ja sam rekao, Zola sam iz Dervente nemam ništa, bio sam iskren od početka – dobacio je Zola.

– Bebica slaže u sekundi – rekao je Milošević.

– Tačno, čim zine slaže! On koristi to što Miljana i Marija poštuju sve što je uradio za njih – dodala je Zorica.

– Stan u Džona Kenedija ne postoji, sve se zna crno na belo! Njegova majka plače, žele ljudi da ga pošalju u bolnicu, misle da izmišlja sve i likove i dešavanja – odbrusio je Milošević.

– E neka plače, baš mi je drago – rekao je Bebica.

– Rekao si mi da si imao alimentaciju, oko trista pedeset evra – izjavila je Marija.

– Molim? – zbunio se Bebica.

– Evo i Milan se zgranuo – dobacila je Miljana.

– Odakle tebi pare, šta ti uopšte radiš? Hajde reci nam – vrisnula je Milica.

– Hteo je da radi, naučio je da radi, ali Miljana ne da. Ali, nema veze, mi smo ga gledali kao najrođenijeg – rekla je Marija.

– Lagao si me! Lagao si me i onda kada smo išli u restoran, sedela sam u kafani! Išao si tatinim BMW -om – vikala je Miljana.

– Da li sam te zvao posle? Šta je rekla kada smo je zvali? – pitao je Bebica.

– Da će da zove policiju! – viknula je Miljana.

