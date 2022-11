Konstituirajuća sjednica Skupštine HNK: Klub Srba ponovno bez predsjednika

.

Članovi Kluba Bošnjaka za predsjednika su izabrali Džafera Alića (SDA), koji je ujedno i prijedlog za

predsjednika ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, dok je novi predsjednik Kluba Hrvata Damir

Džeba (HDZ BIH).

Klub Hrvata u rukovodstvo je ponovno predložio Tomislava Martinovića, dok Klub Srba ni ovoga puta nije

izabrao predsjednika, niti člana rukovodstva, jer nije postignut dogovor na nivou kluba. Klub Srba inače

čine Dragica Suša (SDA), Vesna Saradžić (SDP) i Zora Dujmović (HDZ BiH).

– S obzirom na rokove koje imamo za izbor delegata u Dom naroda, odlučili smo da obavežemo stranke

koje imaju mogućnost predlaganja, da to urade do ponedjeljka, kako bismo liste proslijedili u SIP, izjavio

je pred početak dosadašnji predsjedavajuću Šerif Špago, koji je predsjedao i sjednicom, i to u skladu s

Poslovnikom o radu Skupštine.

I ovog puta najveći broj mandata u Skupštini HNŽ-a ima HDZ BiH, a slijedi ga SDA, te SDP i HDZ 1990.

