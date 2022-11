Dodik napustio inauguraciju u Predsjedništvu BiH dok je Komšić držao govor

To je potvrdio i sam Dodik na Twitteru rekavši da nije mogao prisustvovati govoru jer je Komšić, kako tvrdi, iznio laži.

“Sve što je Željko Komšić rekao u svom obraćanju je čista laž, zbog čega sam napustio Konstituirajuću sjednicu dok je on govorio. Željka Komšića nisu birali građani, kako on neistinito tvrdi nego ga je izabrao jedan dio Federacije, i to ne onaj koji je trebao – hrvatski narod, kako nalaže Ustav BiH, nego bošnjački narod. Komšić je prevarama i lažima došao do Predsjedništva i po četvrti put oteo hrvatskom narodu ustavom definisano pravo da bude biran”, počeo je Dodik svoje obrazlaganje.

Zatim je naveo da je Komšić, kako tvrdi, istim shemama sve četiri godine koliko je s njim bio u Predsjedništvu BiH lične prezentovao kao službene stavove ove institucije.

“Sve što je rekao o integracijama, saradnji s NATO-om je izmišljotina. Za Bosnu i Hercegovinu nema NATO puta, nema usaglašenog stava o članstvu, postoji samo saradnja, a ovakvim predusretljivim ponašanjem i jednostranom izjavom još jednom je pokazao kakva će biti njegova politika u budućnosti. To je politika laži, podvala i sramoćenja BiH na međunarodnom planu”, zaključio je Dodik. prenosi “N1“.

