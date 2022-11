Vojin Mijatović na “Krugu 99”: Sve u ovoj državi radimo obrnutim redom i uporno se bavimo posljedicama, a ne uzrocima

Sve u ovoj državi radimo obrnutim redom i uporno se bavimo posljedicama, a ne uzrocima. Sav bosanskohercegovački patriotizam pada u onom momentu kada jedni odu u opoziciju, a jedni ostanu u vlasti, poručio je Vojin Mijatović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDP), javlja Anadolu Agency (AA).

Govoreći kao uvodničar na redovnoj sesiji “Kruga 99” o temi “Principi za formiranje zakonodavne i izvršne vlasti u BiH”, Mijatović je mišljenja da u našem društvu treba mnogo više slobodnog mišljenja, a koje ne mora nužno dolaziti iz političkih subjekata i političkog života u BiH.

Smatra da kao što je sve komplikovano u BiH i koliko god je izborni proces težak i naporan, toliko je još veći izazov formiranje zakonodavne i izvršne vlasti.

“Sva ova komplikacija koja dodatno nastaje odlukom visokog predstavnika u izbornoj noći, takođe otežava čitavu priču, pogotovo u Federaciji BiH. I sada imamo onu našu standardnu realnost. Pored izbornih rezultata, nažalost, ponovo zbog ustavnog uređenja smo u poziciji da nažalost i principe i delegiranje principa za formiranje izvršne vlasti baziramo na etnonacionalnom pristupu ili zastupljenosti naroda u BiH, a nikako na konceptima koji bi značili ekonomiju, život, razvoj…”, rekao je Mijatović.

Kako je kazao, u svim normalnim zemljama, razvijenim demokratijama, principi za formiranje vlasti se formiraju upravo na ovim temama.

“Kod nas ponovo dolazimo do onoga što su suprotstavljeni stavovi, način na koji gledamo BiH u budućnosti i zapravo se uporno bavimo posljedicama, nečinjenja svih nas 27 godina da ovo društvo i država idu naprijed. Pokret za državu je nastao iz potrebe opstanka bh. ideje, bh. politike u entitetu Republika Srpska i dao je svoje rezultate. To nije jednonacionalni pokret politički Bošnjaka, Srba ili Hrvata, nego prvi put u historiji od Daytona do danas klub poslanika Pokreta za državu je u potpunosti multietničan”, pojasnio je Mijatović.

Kako je kazao, to je ogroman iskorak koji, nažalost ne dobija dovoljno prostora u našoj javnosti.

“Kada kažem nažalost, svi mi koji se toliko busamo za građansku državu, za BiH, onog momenta kada dođemo do ovih interesa vlasti zaboravljamo toliko bitne vlasti. Ja zastupam tezu da moramo svo odlučivanje vratiti u institucije BiH. Sve u ovoj državi radimo obrnutim redom i uporno se bavimo posljedicama, a ne uzrocima. I to jeste rezultat činjenice da ćemo i ovaj put ući u veoma rizičan period formiranja vlasti kada je već potpuno jasno da imamo jednu stranu ili drugu, jednu koja isključuje drugu, a nemamo ono da definišemo strateški bh. set interesa i dajte da ga prihvatimo svi, bez obzira da li će neki od nas ići u vlast ili ostati u opoziciji”, pojasnio je Mijatović.

Poručio je da “sav taj bh. patriotizam pada u onom momentu kada jedni odu u opoziciju ili jedni ostanu u vlasti”.

“Dakle, vrlo neiskren pristup, busamo se tim silnim patriotizmom, a nismo spremni da kažemo: ‘Ovo je crvena linija BiH, ovo je politički blok koji stoji do te crvene linije, bez obzira da li će jedni poslanici iz tog bloka biti u vlasti, a drugi opozicija. Ono na čemu uporno insistiram u svom političkom radu, to je da definišemo set bh. interesa, nikako samo bošnjačkih, srpskih ili hrvatskih. Dajte da definišemo šta je to što je crvena linija za BiH ispod koje se ne ide”, rekao je Mijatović.

​​​​​​​Adil Kulenović, predsjednik “Kruga 99”, kazao je da kao “Krug 99”, kada se govori o principima za formiranje zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, mišljenja su da je zbog ukupne teške situacije u kojoj se nalazi BiH, nužno je konačno odbaciti puke matematičke koalicije i stvarati one političke grupacije koje će podrazumijevati i adekvatan politički program i jasnu političku orijentaciju šta činiti i kako dalje.

“Nama se čini da bi od izuzetne važnosti bilo da se stvari front koji će imati nekoliko ključnih odrednica o tome šta bi to podrazumijevalo. Prije svega, mislimo na sigurnost BiH. Mislimo i da je za budućnost BiH, neosporno od najvećeg interesa, da se jasno uspostavi kriterij i politički program koji bi vodio BiH u razvoj takvog političkog sistema koji bi odgovarao vrijednostima liberalne demokracije svakog građanina u BiH”, rekao je Kulenović.

Kako je kazao, kao treće o čemu su razgovarali na prošloj sesiji “Kruga 99” je pitanje ekonomije.

Dakle, zaustavljanje negativnih trendova iseljavanja koje se može postići jedino podizanjem ukupnog standarda stanovništva.

“Da bi se to u cjelini postiglo, vjerujemo da umjesto ovih matematičkih i sličnih koalicija, trebalo bi pristupiti iznalaženju mogućnosti stvaranja strateškog političkog saveza”, rekao je Kulenović.

