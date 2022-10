SLOMILA SE! Zola konačno PRIZNAO svoja OSJEĆANJA prema Miljani – ona završila u SUZAMA: “Vi ste kao JEDNO!”

– Desilo se spontano, možda ishitreno. Znate posle čega nema kajanja i ja se ne kajem za svoje postupke. Ne razmiščjam o drugoj rundi. Drago mi je da sam opet ovde – rekao je Zola na samom početku.

– Da li prikrivaš emocije prema Miljani? Da li će se ponoviti prošla godina? – pitao je Ša.

– Lagao bih kad bih rekao da mi je svejedno. Možda neki ne znaju, imao sam juče ujutru teško jutro posle emisije sa Milanom Miloševićem. Emocije su mi se skupile, može da bude kukavički sa moje strane, ali pustio sam suzu i zaplakao. Miljana je zauzeta devojke, ja se nisam pokajao zbog Miljane, nego mi taj čin nije bio neophodan. Pričali smo, setio sam se situacije od pre dve godine kad smo nas dvoje baš bili u ljubavi. Ne može niko da kaže da se mi nismo voleli. Ona je bila spremna da ide protiv njene majke, isto tako i ja asm mnogo loših stvari uradio. Sve mi se skupilo. Kad smo pričali posle emsije, pričala mi je kaok se borila sa tim i kako je malo falilo da se desi najgore. Od tog trenutka meni je sve drugačije u glavi. Za sve u životu možemo jedni drugima da oprostimo, ali kad dođeš u situaciju u okjoj je ona bila, sve se zaboravi i ništa nije bitno nego da čovek ozdravi. Ja sam trenutno totalno zbunjen, pogubljen sam. Ja nisam čist 100% kad je ona u pitanju, ja to vidim kroz ova dva, tri dana da je to tako. Svi znamo da je Miljana zauzeta, to je dečko koji je bio uz nju u najgorim trenutcima – govorio je Zola.

– To je ono kad te neko voli, a duša želi nekog drugog. Zvezdan je sinoć primetio i rekao: “Pogledaj Zolu i Miljanu, kao bračni par”. Vi ste kao jedno – dodao je Ša.

– Ja sam se sinoć osećao kao najsrećniji čovek na svetu, iako je nisam poljubio, ni ona mene, pa da može da se navede da je ona prevarila Bebicu. Ja sam tako bio srećan, stajala je pored mene, a ja sam imao osećaj kao da je ceo svet u mojim rukama. Ja sam svestan da bilo kakav moj odnos sa Miljanom, ljubavni i bilo kakvo obnavljanje će uticati jako na sve ono što ja imam u životu, a to je moja majka – govorio je on.

– Da li možeš da se odupreš? Meni deluje da se Miljana dosta promenila, na mnogo bolje – rekao je Miljan.

– Da li misliš da zauvek moćže da te ima kao prijatelja? – pitao je Ša.

– Ja bih bio jako srećan. To je najbolje za mene i za nju, ali bilo bi bolesno. Koji momak bi to trepo? Ja bih najviše voleo da budemo tu, ne sumnjam da bi ona bila tu uz mene. Ja sam uvek govorio u svakom rijalitiju da mi je najzeži rijaliti i da je meni najteže, ovaj put mislim da šta god da se desi, njoj će biti najteže. To su stvari na koje sam ja slab – rekao je Zola, piše Srbija danas.

