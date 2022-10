Naučnici: Hemikalije za ispravljanje kose povezane su sa kancerom materice

Skoro 11 godina, istraživači američkog Nacionalnog instituta za zdravstvene nauke o životnoj sredini (NIEHS) pratili su 33.947 odraslih osoba od kojih je, tokom ovog perioda, identifikovano 378 onih sa kancerom materice, piše Science Alert.

Oni koji su koristili hemijske proizvode za ispravljanje kose više od četiri puta godišnje prije anketiranja imali su 155 odsto veću vjerovatnoću da će im kasnije biti dijagnostikovan karcinom materice, u poređenju sa onima koji nikada nisu radili takav tretman.

One koje nikada nisu koristile proizvode za ispravljanje kose imale bi 1,64 odsto šanse da im se dijagnostikuje karcinom materice do svog 70. rođendana. Taj broj raste i do 4,05 odsto među onima koji često ispravljaju kosu hemijskim putem, što je još uvijek mali, ali ipak rizičan procenat.

U međuvremenu, boje za kosu nisu bile povezane sa karcinom materice.

„Ovi nalazi su prvi epidemiološki dokazi povezanosti između upotrebe proizvoda za ispravljanje kose i karcinoma materice“, pišu istraživači iz NIEHS.

Zabrinjavajući rezultati su najnoviji iz nedavnog niza studija o široko korišćenim hemikalijama koje ometaju endokrini sistem; hemikalije u našim tijelima koje povezuju hormone sa njihovim ciljnim organima.

Višak hormona poput estrogena i progesterona u prošlosti je bio povezan za karcinomom materice, a mnogi proizvodi za kosu mogu da oponašaju ove prirodne hormone i da se vežu za njihove receptore.

U 2018, istraživači su pronašli hemikalije koje ometaju endokrini sistem u 18 testiranih proizvoda za kosu. Oko 84 odsto identifikovanih hemikalija nije bilo navedeno na etiketama proizvoda, a 11 proizvoda je sadržalo hemikalije zabranjene Direktivom o kozmetici Evropske unije ili regulisane zakonom Kalifornije.

Trenutno, savezni propisi u SAD zahtijevaju testiranje na aktivnost receptora estrogena samo kada je riječ o pesticidima i zagađivačima vode za piće. Proizvodi za kosu su izostavljeni, a to bi moglo ozbiljno da šteti javnom zdravlju.

U 2019. godini, studija koju je finansirao Nacionalni institut za zdravlje (NIH) otkrila je da su trajne boje za kosu i hemikalije za ispravljanje kose povezane sa većim rizikom od karcinoma dojke, posebno među crnim ženama koje češće rade tretmane.

U 2021., dodatna studija je pokazala da su trajna farba za kosu i hemikalije za ispravljanje kose takođe povezane sa većim rizikom od karcinoma jajnika.

Sada se na listu može dodati i karcinom materice.

Najnovija studija o ovoj vrsti kancera nije identifikovala razlike između rasnih i etničkih grupa, ali autori primjećuju da zbog toga što Afroamerikanke koriste proizvode za ispravljanje u mlađim godinama, većim stopama i većim koncentracijama, opasnosti mogu biti veće.

Jedna studija je pokazala da je 89 odsto Afroamerikanki prijavilo da koristi hemijska sredstva za ispravljanje.

Istraživači iz NIH još uvijek otkrivaju koje specifične hemikalije u proizvodima za kosu mogu da objasne povezane kancerogene efekte, ali parabeni, ptalati i formaldehidi su neki od vodećih osumnjičenih.

Ljudsko vlasište takođe lako apsorbuje hemikalije koje možda neće proći kroz deblje dijelove kože ili one sa manje folikula dlake, kao što su dlanovi ili stomak. Peglanje ili feniranje kose takođe može termički razgraditi hemikalije na kosi, što dovodi do potencijalno opasnijih efekata.

„Uočili smo jače asocijacije na upotrebu peglanja kose kod žena sa niskom fizičkom aktivnošću“, pišu autori.

Oni dodaju da je „fizička aktivnost povezana sa smanjenim nivoom polnih steroidnih hormona i manje hronične upale, žene sa većom fizičkom aktivnošću mogu biti manje podložne drugim faktorima rizika za karcinom materice“.

Međutim, potrebno je više studija da bi se razumjela međusobna povezanost između fizičke aktivnosti i upotrebe proizvoda za kosu sa kancerom materice.

Otprilike polovina svih žena u SAD je u nekom trenutku koristila trajnu farbu za kosu, a keratinski tretmani postaju sve popularniji.

Frizeri i njihovi klijenti zaslužuju da znaju šta ovi proizvodi čine njihovom zdravlju.

Studija je objavljena u časopisu Journal of the National Cancer Institute. prneosi “N1“.

