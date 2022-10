Suad Arnautović: Možda poništimo izbore u RS-u

O potezu Tužilaštva BiH da vrši provjere članova CIK-a BiH Srđan Traljić, predstavnik Transparency Internationala kaže:

“CIK apsolutno ima pravo da radi sve ove radnje u smislu ponovnog borjanja glasova tako da osuđujemo svaku vrstu pritiska, političkog i svakog drugog, na njih. Što se tiče tužilaštva BiH meni to više izgleda kao nekakve tehničke radnje s obzirom da svako može da podnese krivičnu prijavu a Tužilaštvo je dužno da provjeri navode iz prijave.”

Arnautović pojašnjava da su četiri radnje propisane da bi se došlo do konačnih rezultata izbora:

“Utvrđivanje rezultata, potvrđivanje rezultata, ovjera da se do tih rezultata došlo u skladu sa Izbornim zakonom BiH i na kraju objava u službenim glasnicima. Mi smo sada na ovom prvom koraku, utvrđivanju, ali je toliki pritisak. A to je u okviru naše redovne djelatnosti. Posta vlja se pitanje kakvo je pravo povrijeđeno SNSD-a ili bilo koje druge stranke naredbom CIK-a da se pravilno utvrde izborni rezultati.”

Ističe da u CIK-u nisu svi bili saglasni da se krene sa ponovnim brojanjem glasova.

“Gospodin Vlado Rogić je bio i protiv odluke o raspisivanju izbora. Njegovo je tumačenje da nije trebalo ni raspisati izbore.”

Tvrdi da nema nikakve tromosti u brojanju rezultata.

“To je sve u skladu sa vremenskim planom i zakonom. Naš je rok 22. oktobar da utvrdimo rezultate. Možda ćemo za sve nivoe utvrditi, možda za jedan nećemo stići do subote. A da iz potvrdimo do 2.11.”

Traljić naglašava da je važno da CIK ispita i utvrdi sve navode koji su uznemirili javnost i urušili povjerenje građana u izborni proces.

“Prema ovome što izlazi u javnost, utvrdilo se da se kradu glasovi na zapisnicima. Definitivno je ovo važan korak da se utvrde tačni rezultati. A drugi je korak ono što se radilo u Srebrenici i Doboju kad smo imali poništene izbore, a to su grafološka skeniranja potpisa. Apsolutno dajemo podršku CIK-u u ovom procesu.”

Na pitanje hoće li CIK poništiti izbore u Republici Srpskoj, Arnautović odgovara:

“Razmotrit ćemo sva pitanja koja zakon nudi. Teoretski, zakon je to predvidio. Ako je na biračkom mjestu tokom glasanja ili tokom prebrojavanja glasova došlo do takvih nepravilnosti koje utiču na rezultate izbora onda je CIK dužan da to poništi. U svakom slučaju – to će pitanje biti raspravljeno.” prneosi “Radiosarajevo“.

