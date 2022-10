“ZALJUBLJEN JE U MENE, EVO KAKO ZNAM”, ALEKS USTALA I RAZOTKRILA MILJANA: A evo šta je uslijedilo

– Ja ću se potruditi da vam pokažem da se Maja Marinković nije promijenila – drala se Milica.

– Neka, neka sam najgora. Dambo se cijelo veče kompleksira – rekla je Maja.

Ti si krpa – rekla je Milica.

– Meni je Miljan Vračević priznao da me gleda posebnim očima – rekla je Aleks.

– Nemoj zaje**vati. Kunem se u djecu da ti to nisam rekao – rekao je Miljan.

– I ja se kunem i šta ćemo sad – drala se Aleks.

– Ako ti pređeš preko reči da si dr**a i ostalo, onda Maja isto može – rekao je Miljan.

– Eto, lijepo ja kažem da je Bilal zreliji od Miljana – dobacila je Jelena.

– Primijetila sam da nema isti odnos sa svima, kao sa mnom…Ume itekako da zagleda kada se sredim i ostalo – rekla je Aleks.

– Ko ga je častio pivom? Sad ćemo se posvađati – pitala je Maja.

– Ne vuci me za jezik, pusti me da kažem kako jeste…Ja imam avion koji me čeka napolju. Meni ne možete da smjestite te priče i ostalo. Moje mišljenje je da je ovaj čovjek zaljubljen u mene i to je to – rekla je Aleks.

– On je prvi ustao i izdao svoju drugaricu, pa mu se ona sveti – rekao je Miki.

– Da imaš poštovanje prema meni i da me gledaš kao ćerku, ne bi preda mnom pričao o se**u. On je matori per**erznjak kog intresuje da li sam ja bila sa ženama ili nisam – rekla je Aleks.

– Miljane, perve**njaku matori – dobacila je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari