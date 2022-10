Sladić:Na redu je Miholjsko ljeto, uživajte u toplim danima

Odavno smo zakoračili u jesen. U onu klimatološku još prije mjesec dana, a u astronomsku prije nešto manje od dvije sedmice. Dugotrajna meteorološka suša koja je obilježila zimu, proljeće te ljeto u većem dijelu Bosne i Hercegovine napokon je značajno ublažena tokom septembra mjeseca. Sve je povoljnije i s aspekta hidrologije, jer su se zahvaljujući padavinama, nerijetko i onim intenzivnijim u proteklom periodu oporavile i naše rijeke. Srećom, ovoga puta izbjegli smo najgore – poplave, kojih je bilo u susjednoj Hrvatskoj te posebno u Sloveniji, gdje je ovaj septembar jedan od najkišovitijih otkako postoje mjerenja.

Poplave u Sloveniji i Hrvatskoj

Nakon vrlo suhih 8 mjeseci kojoj je prethodila zima sa malom količinom snijega, za svega 28 dana dijelovi centralne Slovenije primile su količinu padavina koja padne za gotovo dvije trećine godine (mjestimično i blizu 700 mm), a spomenimo i to da je Ljubljana zabilježila čak 478 mm. Usporedbe radi, ovakve količine padavina očekujete u tropskim područjima od tropske oluje ili uragana, a u područjima, poput Idrije i okoline Ajdovščine, gdje je zabilježena količina bila bliža cifri 700 nego 600 odgovara onoj koja padne za cijelu godinu na području Vojvodine.

U Hrvatskoj je rijeka Kupa napravila brojne probleme naglim bujanjem te izlijevanjem iz korita, a prvi podaci kažu da je septembar u Hrvatskoj bio usporediv s onim iz kišnijih statistika, prije svega u rangu sa 2001, 2013. i 2014. godinom. Nešto drugačija je statistika za Bosnu i Hercegovinu u kojoj je najviše kiše palo u njenom južnom i zapadnom dijelu,piše N1

Poslije nemira – mir!

No, priča nakon ova dva paragrafa postaje znatno vedrija i u tom tonu nastavlja sve do samog kraja ovog teksta. Obično nakon iznimno vrućeg ljeta poželimo i da jesen donese prijeko potrebnu ugodu te još pokoji sunčani dan na koji rijetko ko može pronaći bilo kakvu zamjerku. A i kako bi. Sezona cvjetanja i alergija je praktično gotova, noći nisu neugodne za spavanje, zrak je i danju dovoljno svjež, organizam ponovo normalno funkcioniše – još samo malo D vitamina te plavog neba i imamo recept da u potpunosti uživamo u svim blagodatima prirode i njenim bojama koje će kroz iduće sedmice biti sve intenzivnije. A da će vrijeme “slušati“ – hoće!

Miholjina

Za niz suhih, ugodno toplih te većinom pretežno sunčanih dana uz prohladna i maglovita jutra po kotlinama i uz riječne tokove u desetom mjesecu vežemo općeprihvaćeni naziv “Miholjsko ljeto“, pa možemo reći da u narednom periodu ćemo imati upravo takve dane.

Na vrijeme danas u Bosni i Hercegovini je sve više počeo upravo utjecati ogranak prostrane Azorske anticiklone, s kojim se atmosfera postepeno stabilizuje, a nad centralnom Evropom uz daljnje jačanje zračnog pritiska formira se anticiklonalno polje koje će utjecati na vrijeme u našim krajevima narednih dana, a kako bude sedmica odmicala njen centar će se izmjestiti postepeno na istok. Po visini sve izraženije jača greben s jugozapada s kojim pritječe postepeno i sve topliji te razmjerno suh zrak. Zaostalih slojevitih oblaka nad sjeveroistokom i istokom Bosne imamo zahvaljujući ciklonalnom polju nad sjeveroistokom Evrope po čijoj periferiji u sjeverozapadnom strujanju u naše krajeve pristiže vlažan zrak.Širenjem grebena narednih sati prema istoku i jačanjem zračnog pritiska u prizemlju, oblaci će se velikim dijelom iščistiti s bosanskohercegovačkog neba. Od sutra pa sve do kraja ove sedmice možemo stoga računati na suho, stabilno te većinom sunčano vrijeme uz malu, rijetko te prolazno i umjerenu naoblaku, a uglavnom će to biti ona visoka prozirna, budući da će tek na tim visinama biti nešto vlažnijeg zraka.

Po kotlinama i uz riječne tokove ujutro će biti magle, prije svega u centralnim, istočnim te sjeverozapadnim područjima Bosne. Dok topliji zrak po visini ne stigne, slijede prohladno jutro u srijedu uvjetovano vedrom noći i dugovalnim izračavanjem tla u IR spektru, a jutarnje temperature zraka većinom od 1 na visoravnima do 7 na sjeveru Bosne, na jugu do 13, a dnevne od 17 do 24 ºC.

Od četvrtka pa do kraja sedmice, u prosjeku jutarnje temperature će porasti za još 2 do 3 ºC, pa će se jutarnje vrijednosti većinom kretati od 5 do 10, na jugu do 15, a porast će biti evidentan i tokom dana. Dnevne temperature većinom od 19 do 24, na jugu Hercegovine i sjeveru Bosne do 26 ºC.

