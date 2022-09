NE ZNA I DALJE ŠTA HOĆE: Marko ne može da IZABERE između TRI DJEVOJKE – Njoj dao malu PREDNOST ipak

Zadrugari biraju tri djevojke ili žene koje su po njima posebne ili su ostavila neki veliki utisak, piše Srbija danas.

Na red je dosao Damir Tepavac da kaže šta misli.

– Miljana je prva, druga je Sanja najjači verbalni skil, a treća je Sneža, lud lik – rekao je Damir.

– Zorica, moja ljubav, Sanja koja rešeta bolje od svih i naravno Tijana divna djevojka koja pjeva stalno – rekao je Nešković.

Naredni je Marko Marković:

– Prva je Ana Spasojević, ona je posebna, družimo se i dijelimo sve. Druga je Milica Veselinović ona je meni jako draga, ima posebno mjesto kod mene iako se ne zna da li će biti nešto ili neće, a treća je Anita Stanojlović koja ne odustaje poslije svega – rekao je Marko.

Posljednji koji je naveo bio je Lepi Mića:

– Kod mene se izdvajaju posebne djevojke, Sanju ne mogu da navedem jer je ona pametna djevojka koja kaže ono šta misli i kako i to se cijeni. Meni je posebnost specijalna, tu ima i dobro i loše. Vi ste posobni u vašim glupostim i moralnim odnronima i borbi za opstanak, vi sve radite kontra, a služite se najprljavim stvarima. Sofija Una je prva, kojoj svi kažu da laže a ti radiš sve zarad rijalitija. Pravdaš se ovdje previše a to si ti. Spremana si na sve da skreneš pažnju na sebe. Aleksandra, Tijana, Ivana, a to je sramno kako se vi ponašate- Ivanu ću staviti na drugo mjesto, a slično njima je Sandra Bakđa. Ona se brani na specifičan način a odbija istinu, a onda se desili istina i sve se sazna. Lagala si za se*s, služiš se najnižim stvarima, ti si neko ko je sklon špekulacijama pričaš stvašta a ništa nije bilo ili je sve bilo – rekao je Lepi Mića, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledatiu videu ispod.

