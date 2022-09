Cijene u EU dostigle historijski maksimum: Moguće novo poskupljenje hljeba

Evropski zavod za statistiku (Eurostat) saopćio je da hljeb u cijeloj Evropskoj uniji nikad nije bio skuplji. Cijene hrane su, kako su istakli, naglo porasle zbog ruske agresije na Ukrajinu, koja je značajno poremetila globalna tržišta. Tako je cijena polubijelog hljeba od 1 KM uveliko postala prošlost u BiH, cijene su početkom godine skočile za 30 feninga, a moguća su i nova poskupljenja.

Ograničenje izvoza

Direktorica Mlinsko-pekarske industrije „Mlin“ iz Goražda Šejla Bojadžija rekla je za „Avaz“ da će zbog rasta cijena energenata i sirovina rasti i cijena gotovog proizvoda.

– Mnogo su skuplji energenti nego u prethodnom periodu. Cijene ogrjeva su skočile, a trenutno svi čekamo da vidimo šta će biti s plinom. Osim toga, tu su i ograničenja izvoza, samo da ne bude zastoja u isporuci pšenice – kazala je Bojadžija.

Kao i inače, dodala je, ostaje da se bore i opstanu.Uvijek se ljutimo što se nismo malo bolje pripremili za sezonu, ali uvijek sve radimo nepripremljeno – istakla je Bojadžija.

Realne pretpostavke

Ekonomski analitičar Admir Čavalić rekao je kako se rast cijena energenata u zimskom periodu očekuje kako u Evropi tako i u BiH.

– To može ustvari povećati ostale troškove proizvodnje, a što se može odraziti na cijene finalnih usluga. Međutim, moguće je da neće doći do rasta cijena hljeba u kratkom roku zbog tržišnih očekivanja na način da možda i ovi posrednici, trgovci, pekari i bilo koji drugi lanci snabdijevanja zadrže postojeće cijene nadajući se da će u narednom periodu doći do stabilizacije prilika – kazao je Čavalić.

S obzirom na to da je hljeb esencijalni proizvod, njegova cijena ne varira značajnije, kao, recimo, cijene ulja i nekih drugih životnih namirnica.

– U svakom slučaju, pratimo šta će se dešavati, postoje realne pretpostavke da može doći do rasta cijena, ali je još rano govoriti o tome kojih određenih proizvoda – istakao je Čavalić.

Rast od 18 posto

Godišnja stopa inflacije u eurozoni prošlog mjeseca iznosila je 9,1 posto, što je historijski maksimum. U odnosu na avgust 2021. godine cijena hljeba u EU porasla je za 18 posto,piše Avaz

