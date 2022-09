Dobro se obucite, na Bjelašnici -2 stepena: I danas hladno, kad nas čeka promjena vremena

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -2 stepena, Drvar 1, Ivan-sedlo i Livno 2, Sanski Most i Sarajevo 3, Bihać, Široki Brijeg i Tuzla 4, Bugojno 5, Grude i Jajce 6, Gradačac i Zenica 8, Mostar 12, Neum 14 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 945 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove jutro i dio prijepodneva sa maglom ili niskim oblacima. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 23 stepena.

U Sarajevu jutro i dio prijepodneva magla ili niska oblačnost, a u ostatku dana postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i porast temperatura tokom dana, pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri biće dosta svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji, prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima,piše Radiosarajevo

Objavljena je prognoza do petka:

ZA 21.09.2020 (Srijeda), u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 13, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.

ZA 22.09.2020 (Četvrtak), u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U Heregovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 stepena.

ZA 23.09.2020 (Petak), u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu 12, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 23 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

