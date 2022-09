Vremenska prognoza narednih nekoliko dana

Poslijepodne slabi lokalni pljuskovi su moguću ponegdje na jugozapadu Bosne.U kasnim večernjim satima pljuskovi s grmljavinom se očekuje u Hercegovini, na jugozapadu i krajnjem sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33°C.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i intenzivnije padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 22 do 28°C.

U subotu umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, a dnevna od 22 do 30°C.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a dnevna od 20 do 29°C,piše Slobodnabosna

