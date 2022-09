Dodik: Nisam podanik, morao sam da skrenem pažnju na poteze Njemačke

Povodom ove odluke i optužbi da “zaoštrava odnose sa Njemačkom”, Dodik je rekao da nije podanik i da Njemačka u zadnjih više od godinu dana čini poteze koji su veoma indikativni, te da se mora vidjeti o čemu se tu radi.

“Morali smo skrenuti pažnju. Evo već juče to daje neke rezultate. NJemačka Ambasada je rekla da stoji iza Dejtonskog sporazuma i iza Republike Srpske na jedan uvijen način, ali ipak je rekla. To nismo mogli da čujemo u zadnjih nekoliko godina, a evo sada imamo tu priču”, rekao je Dodik za TV “Pink”.

On je poručio da će samo tražiti da se to pojasni.

“Opet postavljam pitanje šta je istina, ova rezolucija koju je donio Bundestag, ili stav Ambasade (Njemačke), jer jedno drugo isključuje. Ako oni podržavaju ustavni poredak u BiH, onda ne važi rezolucija”, rekao je Dodik.

On je istakao da su glavni problem u BiH stranci koji nikada nisu dozvolili da se domaće političke snage dogovore ili postignu bazični konsenzus, te napomenuo da je bilo primjera da se domaći političari dogovore, a da to za dva dana sruše “stranci u Sarajevu”.

“Njihov intervencionizam je antipravni, protiv Ustava BiH, antidejtonski, predugo se zadržava – gotovo 26 godina stranci upravljaju BiH, a nisu uspjeli da naprave održiv model funkcionisanja, a njihov intervencionizam se još više pojačava”, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, stranci putem takozvanih visokih predstavnika nameću zakone, a sada hoće da promijene Ustav, i to je potpuno neodrživa situacija.

Dodik je poručio da neće da ćuti, kao što predlažu neki iz opozicije koji smatraju da je potrebno trpjeti i dodao da on neće da trpi i da se osjeća bolje kada izbjegne da stranci misle da su Srbi glupi, niže vrijedni i da oni mogu da rade šta god hoće.

“Motiv Njemačke je neoliberalni koncept kroz `Zelene` i inerntne pozicije socijaldemokrata. Nametnuli su rješenja na bazi stereotipa o lošim Srbima. Mi smo za njih loši kroz istoriju i to se zna. Sada su počeli da, od (Kristijana) Šmita, preko rezolucije, sudija Ustavnog suda, do vojnika koje su nam sada poslali u BiH, što govori da oni imaju namjeru da svoje politike provode i upotrebom oružane sile”, rekao je Dodik.

On je istakao da u ovakvim okolnostima nema prava da bude naivan i misli kako je to sve sasvim slučajno i da aplaudira.

Govoreći o inicijativi “Otvoreni Balkan”, Dodik je rekao da je to dobar, koristan i inovativni politički projekat na ovom prostoru koji već daje rezultate.

On je naglasio da se rezultati ogledaju ne samo u solidarnosti u pogledu odgovora na izazove i krize, nego i u tome da se olakša ljudima promet robe, a i tržište radne snage, koje danas postaje veliki problem, lakše se rješava.

“U Srbiji radnici iz Makedonije mogu da dođu i riješe pitanje dozvola, a ako dođu u BiH to traje 60 i više dana. Ako angažujete sezonske radnike, sezona prođe dok se to riješi”, rekao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska želi da bude dio “Otvorenog Balkana”.

“Ja sam već četiri puta tražio da se o tome odlučuje u Predsjedništvu. Ranije smo imali odluku da se to prihvati i zadužili Savjet ministara da to završi, a onda su nastale blokade muslimana, koji se boje i tvrde da je to neki veliki srpski projekat”, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, oni u suštini imaju iracionalan strah od jake Srbije, bez obzira na to što su tu i Albanija i Sjeverna Makedonija, a muslimana ima u sve te tri zemlje.

“Bazična stvar je, (predsjednik Srbije Aleksandar) Vučić je digao Srbiju, ona je jača, ima ekspanziju`, to je njihovo razmišljanje, `oni će nas poklopiti, mi ne možemo s njima i najbolje je biti bez njih`”, naveo je Dodik, pišu Nezavisne.

